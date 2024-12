Pilates ta vie : la méthode des petits pas de Lugdivine Meytre Lugdivine Meytre propose une solution simple et accessible. Inspirée par sa propre quête de bien-être,

l’auteur de « Pilates ta vie ! » connue aussi sous le pseudo @ludipilates sur les réseaux sociaux, offre un guide pratique pour intégrer le mouvement au quotidien et adopter de nouvelles habitudes de vie. Pour se sentir mieux dans sa peau et favoriser le bien-vieillir. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Vendredi 20 Décembre 2024

Le Pilates se distingue par son approche douce et progressive, centrée sur le respect du corps et de ses limites. Contrairement à d’autres disciplines, il ne s’agit pas ici de viser la quantité mais la qualité en cultivant une relation bienveillante avec soi-même.



En plus de ses nombreux bienfaits physiques -amélioration de la posture, renforcement du centre du corps ("core") et meilleure mobilité- le Pilates apporte une véritable écoute intérieure et invite à se recentrer sur l’instant présent. Le Pilates devient un mode de vie, où douceur et discipline s’harmonisent.



C’est précisément cette alliance que la méthode de Lugdivine Meytre valorise, en rendant la pratique accessible à chacun, quel que soit son niveau. Avec une approche qui prône le respect du rythme individuel, elle montre que le Pilates n’est pas une contrainte, mais un chemin progressif vers le bien-être.



Au cœur de son approche : le changement commence par un premier pas, aussi petit soit-il. La méthode Ludipilates lève les injonctions et propose un modèle qui se veut « libérateur » : surtout, pas de pression, ni de règles rigides. Une approche idéale pour les seniors



On le sait, un des plus grands freins au mouvement est souvent la mise en route, le déclic du premier pas et réussir à intégrer ce temps à soi dans sa routine déjà bien chargée ! Même à la retraite…



La méthode des petits pas proposée par Lugdivine Meytre est idéale pour rendre l’action accessible à tous grâce à une approche progressive. Décomplexée, sa philosophie invite à aborder le bien-être pas à pas, à son rythme.



Lugdivine rappelle qu’il suffit de petits gestes pour amorcer un grand changement : quelques minutes par jour, des exercices simples, sans matériel, intégrés dans des moments de la vie quotidienne. « Ce n’est pas une méthode chronophage ou culpabilisante, mais une boîte à outils géante que chacun peut adapter à sa vie », résume Lugdivine.



Il s’agit de commencer et très vite pouvoir se réjouir des premiers résultats.



Cette approche repose sur l’effet cumulé : chaque petit mouvement, chaque nouvelle habitude s’additionne pour créer un impact durable.



Grâce à trois cours en live par semaine et un large choix de replays disponibles à tout moment, elle offre des solutions pratiques et flexibles pour bouger à son propre rythme. Ses contenus sont disponibles en plusieurs formats d'abonnements et packs de cours en ligne sur son site internet.



Sur son compte Instagram, Lugdivine partage également des vidéos d'exercices simples, comme sa série autour d'une chaise. Ces courtes sessions offrent des outils concrets pour intégrer le Pilates dans des moments du quotidien.



Le marché du Pilates en France connait une croissance remarquable. Cette discipline, est pratiquée par plus de 2 millions de personnes dans l’Hexagone, avec une majorité de femmes et des chiffres qui continuent d’augmenter chaque année.



Une étude de l'Observatoire du Pilates révèle qu’en 2023, près de 75% des pratiquants avaient plus de 40 ans, témoignant de l’attrait croissant de cette discipline pour un public soucieux de son bien-être physique, mental et de sa longévité.



L’une des grandes forces du Pilates est sa capacité à répondre aux besoins des personnes cherchant à vieillir en bonne santé. La pratique régulière améliore la posture, la flexibilité et la force musculaire et permet d’éviter les douleurs musculaires et articulaires qui peuvent s’aggraver avec l’âge.







