Phynacare : un nouveau complément alimentaire à base de costus indien

La consommation de compléments alimentaires peut permettre, dans certains cas, de réduire la consommation de médicaments. Notamment pour les petits maux du quotidien, il existe des produits « nouvelle génération », à la fois naturels et efficaces.



C'est notamment le cas de Phynacare, un nouveau laboratoire français qui utilise le meilleur des plantes et des huiles essentielles pour proposer des compléments alimentaires qui se veulent « innovants ».



Parmi son catalogue, le costus indien, une plante encore peu connue en France, qui ne pousse qu'en Himalaya. Utilisée depuis des millénaires dans les médecines traditionnelles, son formidable potentiel a été évalué par de très nombreuses études scientifiques (plus de 300 sur PudMed).



Son secret ? Une richesse en molécules bioactives très intéressantes notamment dans les maux d’estomac. Pour autant, il convient de bien faire attention à sa provenance… Il ne faut pas confondre cette plante avec l’aristoloche, une plante toxique à cause de la présence d’acide aristolochique.



C'est pour cela que l'équipe de ce laboratoire effectue des tests sur chaque lot afin de valider l'absence de traces d’acide aristolochique. « Les clients ont donc la garantie qu'il s'agit bien de costus indien ! » assurent les responsables de la marque dans leur communiqué.



Tous ses produits sont vendus via sa boutique en ligne ou dans les pharmacies partenaires.