Petits bobos, compléments alimentaires, hygiène, etc. : tout ceci s’achète en ligne On le sait, le monde d’aujourd’hui est devenu global et connecté. Et ce n’est qu’un début. Cette tendance de fond ne fait que commencer et s’accentue d’année en année. Parmi les points positifs ? La possibilité d’acheter pratiquement tout en ligne et de se faire livrer à domicile sans avoir à se déplacer. C’est le cas de la parapharmacie où les seniors trouvent tout ce dont ils ont besoin en matière d’hygiène et de santé du quotidien !









Un monde de plus en plus connecté où les achats se font en ligne Séoul est une capitale ultra-connectée. Le haut-débit est absolument partout ce qui permet aux Coréens du sud, non seulement de surfer plus rapidement mais aussi et surtout, de faire pratiquement tous leurs achats en ligne. Vêtements, nourriture, produits de beauté, etc. Tout est accessible en quelques clics et livré très rapidement à domicile. Ce qui est vrai à Séoul l’est également dans une grande partie de l’Asie, de Hong-Kong à Tokyo en passant par Singapour. Mais la Corée du sud a encore quelques longueurs d’avance en la matière, c’est indéniable. Et l’Europe ? Et la France ? Naturellement, le « vieux continent » n’est pas en reste, même si le développement des achats en ligne n’est pas encore aussi puissant que dans les pays asiatiques. Mais les Européens et les consommateurs français -même les seniors- s’y mettent !

Les internautes seniors ne sont pas en reste Ainsi, selon l’Insee*, la part des internaute ayant réalisé un achat en ligne a augmenté de manière conséquente entre septembre 2021 et septembre 2022 : plus 40 points pour les 45-59 ans, plus 35 points pour les 60-74 ans et même, plus 18 points pour les 75 ans et plus ! Le Covid a bien évidemment amplifier tous les achats online ! Si les vêtements et l’alimentation sont les grands gagnants de cette nouvelle tendance, la parapharmacie est aussi très sollicitée par ces consommateurs avertis. En effet, on le sait, les seniors et les personnes âgées sont des acheteurs récurrents de produits d’hygiène et de santé : qu’il s’agisse de médicaments du quotidien (sans ordonnance) de compléments alimentaires, de cosmétiques, etc. Tous ces achats en ligne leur permettent de gagner du temps et parfois même de l’argent -puisque le web regorge de promotions, notamment sur ces produits hygiène et santé- sans avoir à se déplacer. De nouvelles habitudes bien pratiques pour les jeunes seniors qui reçoivent tout ce ils ont besoin directement chez eux, mais également pour les personnes âgées -parfois isolées ou vivant loin des centres commerciaux- qui n’ont plus à sortir de chez elles pour l’achat de leur dentifrice, de leurs Oméga 3, de leur pansement, etc. Certes, tous les seniors -c’est surtout le cas des personnes très âgées de nos jours- ne sont pas encore des internautes affirmés. Mais les choses changent avec le temps… En effet, cela fait déjà quelques décennies qu’Internet existe et de plus en plus de seniors ont, de facto, vécu avec le web au quotidien, parfois même au sein de leur entreprise. Ils sont donc de plus en plus nombreux à surfer et acheter en ligne. A ce titre, il y a fort à parier que « demain », pratiquement tous les seniors feront leurs achats « online », que ce soit sur leur ordinateur, sur leur tablette ou sur leur smartphone ! *Insee, enquêtes Technologies de l’information et de la communication 2009 à 2021.

Article publié le 12/05/2023 à 03:11 | Lu 354 fois



