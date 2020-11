Article publié le 24/11/2020 à 01:00 | Lu 164 fois Personnes âgées : comment protéger ses proches à domicile en en Ehpad ?





Pour faire face à l'évolution de la pandémie, les mesures visant à protéger les personnes âgées de plus de 65 ans sont renforcées dans tous les lieux de vie : domicile, résidence autonomie, Ehpad... Vous souhaitez maintenir les liens essentiels avec vos proches âgés et continuer à les voir en toute sécurité ?

Un plan de protection des personnes âgées à domicile et de nouvelles mesures pour les visites en Ephad ont été adoptés. Des précisions avec Service-public.fr.



Rendre visite à ses proches âgés contribue à maintenir les liens et à préserver leur bien-être. Il faut cependant veiller à respecter les consignes et les gestes barrières pour les protéger.



Le nouveau plan de protection des personnes âgées à domicile

La lutte contre l'isolement des personnes âgées face aux risques de dégradation de la perte d'autonomie et de souffrance psychique en vue d'assurer notamment la continuité des soins et de soutenir les aidants de personnes vulnérables (personnes âgées ou en situation de handicap) est une priorité. Le ministère des Solidarités et de la Santé propose sur son site deux outils à destination des professionnels et des proches aidants .



Un protocole de soutien aux personnes âgées à domicile qui vise à :

- réactiver les dispositifs de lutte contre l'isolement en lien avec les préfets et les maires ;

- garantir la continuité des soins et de l'accompagnement des personnes âgées à domicile (soutien aux aides à domicile, développement des solutions de télé-soin et de l'hospitalisation à domicile) ;

- anticiper la grippe saisonnière avec une campagne de vaccination massive des professionnels intervenant au domicile.



Un vade-mecum « solutions de répit » qui offre des solutions et des bonnes pratiques aux aidants de personnes âgées ou en situation de handicap recevant un proche à domicile (dans le cadre notamment de la fermeture de certains accueils de jour du fait de la crise sanitaire).



Les mesures à respecter en Ehpad

Malgré le nouveau confinement, les visites sont autorisées dans les Ehpad, selon une organisation définie par l'établissement en lien avec les représentants des résidents et des familles : déroulement, durée, période, nombre de visiteurs, etc.



Cette organisation s'appuie sur les consignes établies par l'État. Elle peut être revue à tout moment pour tenir compte du contexte et de l'évolution de la situation et l'établissement doit en informer les résidents et les familles.



Dans ce contexte, la Haute Autorité de santé (HAS) met à votre disposition un guide présentant les conditions dans lesquelles les visites sont possibles en protégeant au mieux les résidents de la contamination.



Avant la visite :

- prendre rendez-vous auprès de l'établissement pour programmer sa venue (en accord le résident concerné) ;

- se renseigner sur les conditions de visite spécifiques à l'établissement.



Si vous présentez des signes de maladie (fièvre, toux sèche, fatigue, etc.) ou si vous êtes « cas contact », vous devez reporter votre visite et consulter votre médecin traitant.



À l'arrivée :

- respecter les règles mises en place par l'établissement ;

- privilégier dans la mesure du possible des vêtements dédiés à cette visite ;

- se désinfecter les mains avec une solution hydro-alcoolique ;

- mettre un masque (le nez et la bouche doivent être couverts), le masque chirurgical est recommandé ;

- renseigner le registre mis en place à l'entrée de l'établissement et signer la charte d'engagement au respect des gestes barrières et au port du masque ;

- s'installer dans les espaces dédiés aux visites. Les visites en chambre peuvent être autorisées par la direction dans certains cas (résidents ne pouvant pas se déplacer, situation de fin de vie, etc.).



Un test de dépistage au Covid-19 ne peut pas être exigé pour les visiteurs en Ehpad.



En présence de son proche :

- se désinfecter à nouveau les mains avec une solution hydro-alcoolique ;

- respecter la distance minimum d'un mètre ;

- garder son masque durant toute la visite. Si la personne âgée n'entend pas correctement, il existe également des masques transparents homologués.



Le dialogue avec l'équipe de l'Ehpad

N'hésitez pas à demander aux professionnels qui s'occupent de votre proche des explications sur les mesures de protection mises en place et sur les moyens proposés par l'établissement pour maintenir les liens, même à distance (tablette, téléphone, etc.).



Vous pouvez également vous adresser à l'équipe d'encadrement (directeur, cadre de santé, médecin coordinateur, etc.) ou prendre contact avec les membres du conseil de la vie sociale, dont la liste est disponible dans l'établissement.



À noter : Pour rendre visite à un proche vivant en Ehpad durant le confinement, il est obligatoire, comme pour tout déplacement, de se munir d'une attestation en cochant la case « Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou la garde d'enfants ».









Dans la même rubrique < > Medicharm : des barnums dans les jardins d'EHPAD pour sécuriser les visites Tarn : une maison de retraite réservée aux ainées atteints du Covid-19 mais asymptomatiques Famille d'accueil pour personnes âgées et autres : quelles alternatives à l'EHPAD ?