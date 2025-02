Pensions de retraite : quel est le montant du minimum contributif en 2025 ? Le minimum contributif est un dispositif vous garantissant, si vous remplissez un certain nombre de critères, une pension de retraite minimale lorsque vous avez cotisé sur de faibles salaires. Si votre retraite de base est inférieure au minimum contributif, elle est augmentée jusqu'à ce seuil. Service-Public.fr vous présente le niveau du minimum contributif en 2025 ainsi que les conditions pour en bénéficier. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 17/02/2025





Son niveau a été revalorisé de 2 % le 1er janvier 2025. Il existe 3 cas de figure :



Lorsque vous partez à la retraite avant 67 ans en ayant le nombre de trimestres exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein et que tous ces trimestres sont cotisés, le montant de votre pension ne peut pas être inférieur à 10 723,88 € brut par an, soit 893,66 € brut par mois (contre 10 513,61 € brut par an et 876,13 € brut par mois en 2024).



Lorsque vous partez à la retraite avant 67 ans en ayant le nombre de trimestres exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein mais que tous ces trimestres ne sont pas cotisés :



si vous avez moins de 120 trimestres cotisés, le montant de votre pension ne peut pas être inférieur à 8 972,30 € brut par an, soit 747,69 € brut par mois (contre 8 796,38 € brut par an et 733,03 € brut par mois en 2024) ;

si vous avez plus de 120 trimestres cotisés, le montant de 747,69 € brut par mois est majoré en fonction de votre nombre de trimestres cotisés par rapport à votre nombre de trimestres total.



Lorsque vous partez à la retraite à 67 ans sans avoir le nombre de trimestres exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein avant 67 ans, le montant de 747,69 € brut par mois est réduit en fonction de votre nombre de trimestres par rapport au nombre de trimestres exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein avant 67 ans.





Exemple :



Si vous êtes né en 1963 et que vous partez à la retraite avant 67 ans en ayant les 170 trimestres exigés pour avoir droit à une retraite à taux plein mais seulement 135 trimestres cotisés, le montant de votre pension ne peut pas être inférieur à 747,69 € + [(893,66 € - 747,69 €) x 135 / 169] = 863,60 € brut par mois.



L'attribution du minimum contributif ne peut pas porter le total de vos pensions de retraite (de base et complémentaire, tous régimes confondus, français et étrangers) au-delà du plafond mensuel des retraites personnelles.



Ce plafond est révisé dans les mêmes conditions que le Smic. La dernière hausse du Smic au 1er novembre 2024 a porté le plafond des retraites personnelles à 1 394,86 € brut par mois contre 1 367,51 € auparavant, soit une augmentation de 27,35 €.



En fonction de votre situation, votre pension de retraite peut être automatiquement alignée sur ce nouveau plafond.





À noter



Le minimum contributif ne doit pas être confondu avec l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) L'Aspa et le minimum contributif sont 2 dispositifs bien distincts, tant au niveau de leurs montants que de leurs conditions d'attribution.



Contrairement à l'Aspa, le minimum contributif n'est pas récupérable sur la succession du bénéficiaire.



