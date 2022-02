Article publié le 24/02/2022 à 01:00 | Lu 123 fois Pensions de retraite : le calendrier des paiements pour l'année 2022





Le 16 décembre dernier, le calendrier de paiement des pensions de retraite pour l’année 2022 a enfin été dévoilé. Si vous êtes retraité, voici donc les dates à retenir en fonction du régime de retraite auquel vous dépendez. Un calendrier différent en fonction des organismes de retraite.





Pour les régimes complémentaires, la date de versement dépend des caisses de retraite. Pour l’Agirc et l’Arrco, par exemple, le versement se fait généralement au début du mois. Pour le cas de l’Ircantec, le paiement se fait à chaque fin du mois.



Les dates de versement des pensions de réversion sont les mêmes que celles indiquées ci-dessus, cliquez ici pour



Les principales dates à retenir

Pour les pensions de retraite versées par la MSA et la Caisse Nationale d’Assurance retraite, retrouvez ci-dessous les dates prévues pour le versement :

• Janvier 2022 : 09 février 2022 ;

• Février 2022 : 09 mars 2022 ;

• Mars 2022 : 08 avril 2022 ;

• Avril 2022 : 09 mai 2022 ;

• Mai 2022 : 09 juin 2022 ;

• Juin 2022 : 08 juillet 2022 ;

• Juillet 2022 : 09 août 2022 ;

• Août 2022 : 09 septembre 2022 ;

• Septembre 2022 : 07 octobre 2022 ;

• Octobre 2022 : 09 novembre 2022 ;

• Novembre 2022 : 09 décembre 2022.



Concernant les dates de paiement des pensions des anciens fonctionnaires de l’État ainsi que des pensions complémentaires versées par l’Ircantec :

• Janvier 2022 : 28 janvier 2022 ;

• Février 2022 : 25 février 2022 ;

• Mars 2022 : 30 mars 2022 ;

• Avril 2022 : 28 avril 2022 ;

• Mai 2022 : 30 mai 2022 ;

• Juin 2022 : 28 juin 2022 ;

• Juillet 2022 : 29 juillet 2022 ;

• Août 2022 : 30 août 2022 ;

• Septembre 2022 : 29 septembre 2022 ;

• Octobre 2022 : 28 octobre 2022 ;

• Novembre 2022 : 29 novembre 2022 ;

• Décembre 2022 : 22 décembre 2022.



Pour les pensions de retraite complémentaire versées par l’Agirc-Arrco :

• Janvier 2022 : 03 janvier 2022 ;

• Février 2022 : 1er février 2022 ;

• Mars 2022 : 1er mars 2022 ;

• Avril 2022 : 1er avril 2022 ;

• Mai 2022 : 02 mai 2022 ;

• Juin 2022 : 1er juin 2022 ;

• Juillet 2022 : 1er juillet 2022 ;

• Août 2022 : 1er août 2022 ;

• Septembre 2022 : 1er septembre 2022 ;

• Octobre 2022 : 03 octobre 2022 ;

• Novembre 2022 : 02 novembre 2022 ;

• Décembre 2022 : 1er décembre 2022.



Qu’en est-il du délai de paiement ?

