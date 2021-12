Article publié le 24/12/2021 à 01:18 | Lu 175 fois Pensions de retraite : +1,1% au 1er janvier 2022





Compte tenu de la publication par l'Insee de l'indice des prix à la consommation hors tabac pour le mois d'octobre 2021, les pensions de retraite de base seront revalorisées de 1,1 % au 1er janvier 2022.





Cette revalorisation de 1,1% concernera toutes les retraites de base à l'exception de celles des avocats. Elle s'appliquera aux pensions des retraités du secteur privé, de la Fonction publique, des régimes spéciaux et des indépendants.



La règle de revalorisation annuelle des montants des retraites de base est inscrite dans le Code de la Sécurité sociale.



Cette hausse de 1,1% a donc été calculée selon la formule qui correspond au rapport entre l'évolution de l'indice des prix à la consommation de novembre 2019 à octobre 2020 et celui de novembre 2020 à octobre 2021.



Par ailleurs, pour faire face à la hausse des prix de l'énergie et des carburants, les retraités qui perçoivent un montant de pension inférieur à 2 000 euros nets par mois recevront une indemnité inflation d'un montant de 100 euros. Elle sera versée par leur caisse de retraite en février 2022.



À noter : la revalorisation des pensions de retraite était de 0,4% au 1er janvier 2021.



À savoir : l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) sera également augmentée de 1,1%.



