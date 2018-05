Article publié le 03/05/2018 à 01:00 | Lu 225 fois Pêcheurs : quelques règles à respecter ! Alors que la pêche en eau douce sur les cours d'eau, canaux, lacs, étangs et plans d'eau de 1ère catégorie (principalement peuplés de truites) est ouverte depuis le 10 mars 2018, quelles sont les conditions à respecter pour pouvoir pêcher en rivière à côté de chez vous par exemple ?

Tout simplement, il faut justifier :

- d'une adhésion à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) qui délivre une carte nominative contre paiement d’une cotisation annuelle (démarche à effectuer en ligne sur

- et du paiement d’une redevance pour la protection du milieu aquatique correspondant au mode de pêche pratiqué (cette redevance, d'un montant de quelques euros, est intégrée dans le prix de vente des cartes de pêche).



En cas de pêche sur une propriété privée, il faut également, bien sûr, obtenir l'autorisation du propriétaire détenteur du droit de pêche.



À savoir : en général, la pêche en eau douce est autorisée toute la journée, d'une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher du soleil.



