Article publié le 12/09/2019 à 06:10 | Lu 64 fois Pays-Bas : les supermarchés Jumbo ouvrent des caisses lentes pour les ainés En Hollande, la chaine de supermarchés Jumbo vient de mettre en place des « kletskassa's », des caisses de bavardage (donc des caisses lentes) destinées à sa clientèle de personnes âgées, indique le site Internet belge Gondola.be.

De nos jours, les supermarchés ne sont clairement pas adaptés aux personnes âgées (à part quelques magasins ou enseignes menant des expériences notamment en Allemagne ou aux Grande-Bretagne). Prix écrits trop petits, produits présentés trop hauts, caddys trop lourds et peu maniables, etc.



La liste des doléances est longue et à terme, si ces grandes surfaces ne s’adaptent pas à cette clientèle, elles risquent tout simplement de la perdre, au profit du web, par exemple. Parmi les pistes envisagées, la mise en place de caisses « lentes » dédiées aux ainés.



L’année dernière c’était un supermarché de la chaine Sainsbury’s situé à Prestwick en Ecosse qui s’y mettait. Cette année, c’est au tour d’un magasin hollandais, de tenter l’expérience. Si les pays sont différents, les concepts sont les mêmes.



Il s’agit plus concrètement d’une caisse tranquillité (relaxed lane) ou caisse de bavardage (kletskassa's) destinée à une clientèle de personnes âgées, mais tout client peut y aller. Il s’agit d’offrir à ces consommateurs une expérience d’achat plus agréable, plus tranquille et plus sereine.



On peut passer à cette caisse -c’est clairement indiqué- et, tout en payant ses produits, bavarder avec la caissière (formée pour) ou une autre personne (pas forcément âgée d’ailleurs) sans que les clients de derrière piaffent d’impatience ! Au-delà de ne pas être stressée, la clientèle peut donc trouver dans ce magasin, un peu de chaleur humaine et du lien social.



Dans un monde régit par la vitesse et l’immédiateté, cette expérience de « slow consommation » est intéressante mais reste encore trop rare sur le marché. Il est grand temps que les Monoprix, Franprix, Auchan, Carrefour s’y mettent !



Autres pistes pour faciliter les courses des ainés : mise en place de sièges dans les grandes surfaces ce qui permettrait aux ainés de se reposer lorsqu’ils en ont besoin ou inciter les clients âgés à venir pendant les heures creuses en leur offrant des remises ou des promotions qui soient en adéquation avec leurs besoins.











