Article publié le 28/10/2019 à 08:33 | Lu 135 fois Passions : une appli de rencontres qui permet de trouver aussi une copine quinqua pour sortir Passions, une appli de rencontres dédiée exclusivement aux célibataires de plus de 50 ans vient de lancer une option qui permet aux femmes quinquas et plus de trouver une copine de sortie ayant les mêmes aspirations qu’elles.

De plus en plus d’applis ou de sites web proposent aux quinquas et plus (hommes et femmes) de se rencontrer pour trouver l’amour. L’application Passions, lancée l’année dernière, s’inscrit donc dans cette tendance de fond.



Un an après, l’appli revendique plus de 200. 000 membres, aspire à plus. Elle vient d’ailleurs de récolter 1,2M d'euros lors de sa deuxième levée de fonds.



Aujourd’hui, au-delà de retrouver l’amour, la start-up souhaite aider les femmes seules (séparées ou veuves) à se faire de nouvelles copines. Comment ? Grâce à une nouvelle fonctionnalité baptisée Copines qui cible les utilisatrices célibataires de +50 ans qui peuvent ainsi rencontrer d’autres femmes comme elles et sur la même longueur d’onde.



Persuadée que cette génération des femmes est définitivement connectée et qu’elle détient les "codes ", l’application a créé en parallèle un groupe Facebook privé « Wonder quinquas » (les quinquas et plus sont particulièrement présent sur ce réseau social). Une place de parole libre et libérée pour leur permettre d’échanger et de s’exprimer sur des sujets inspirants, des envies de sorties, des coups de coeur, etc.



« Pour une fois les femmes célibataires ne sont pas appréhendées sous l’angle de la seule obsession de l’amour. Il y a une forme de légèreté recherchée, au-delà du sérieux de la relation amoureuse ou d'une posture quasi "obligée" en objet de désir, sous le regard de l’homme » indique Ronan Chastellier, sociologue.



Et le spécialiste de poursuivre : « beaucoup de femmes de plus de 50 ans sont sur la même longueur d’onde, souhaitent partager ensemble des envies, des sorties, des moments d’authenticité entre elles. De ce point de vue, Passions est comme un anti-site de rencontre, où l’on n’est pas exclusivement focalisé sur la recherche du grand amour. Et pourtant, sans doute, c’est aussi bien plus efficace, car on est finalement bel et bien dans le concret de la vie de ces femmes ».











