Article publié le 13/01/2020 à 01:00 | Lu 104 fois Parution d'un livre blanc sur le reiki La Fédération Française de Reiki Traditionnel annonce la parution d’un guide pratique : ″Livre blanc – Tout savoir sur le reiki″. Ce livre blanc propose, de façon concise et simple, un éclairage original sur le sens du reiki, les solutions qu’il apporte, et comment l’utiliser pour répondre aux préoccupations de nos contemporains.





Pratique non médicale non conventionnelle à visée thérapeutique, le reiki traditionnel est une discipline d’évolution personnelle, un chemin vers le bien-être naturel au quotidien. Cette pratique d'accompagnement et de relation d'aide à la personne prévient les effets du stress en unissant le corps et l’esprit. L’association de la méditation et d’un toucher léger sur des points spécifiques du corps permet de dénouer et de réharmoniser les énergies.



Une séance de Reiki, d’une durée d’une heure, est composée d’un entretien, pour lequel le consultant définit la raison de sa venue. Ce qui permet de savoir si sa demande est recevable (ou pas) et si le reiki correspond à ses attentes.



Durant la séance, le consultant est allongé, habillé et ferme les yeux ; il se laisse aller à ne rien faire. Pendant ce temps, le praticien ou maitre praticien (formé pour accompagner des demandes face à une détresse psychologique réactionnelle) pratique une méditation spécifique pour le consultant tout en touchant très légèrement des points précis du corps de celui-ci.



Ce guide pratique part du fondement du reiki met en exergue les différences de culture et de compréhension entre la culture orientale et occidentale, pour expliquer les malentendus, en Occident, qui peuvent parfois émerger sur le sens énergétique du reiki.



Soucieux de mettre en lumière les véritables apports du reiki, le guide vulgarise et traduit les connaissances du reiki dans nos références culturelles.



L’absence d’encadrement des méthodes non conventionnelles est de ne pas d’offrir d’uniformisation des prestations proposées – au contraire des métiers de santé conventionnels.



Les multiples interprétations et propositions sur le sens et la mise en forme du reiki, viennent alimenter une complexité d’offre pour celui qui veut bénéficier d’aide et de soutien grâce au reiki.



Le livre blanc propose une nouvelle approche et présente une comparaison inédite permettant de faire le lien entre toutes les formes de reiki proposées, et de savoir en déchiffrer le professionnalisme. Il est élaboré pour démystifier la pratique du reiki et la rendre accessible à ceux qui ne la connaissent pas.



