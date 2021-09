Article publié le 02/09/2021 à 07:54 | Lu 133 fois Partir en voyage à l'étranger bien assuré : c'est indispensable !





Avant de partir en voyage à l’étranger et de découvrir de nouveaux horizons, vous devez vous poser la question suivante : et s'il m'arrive quelque chose sur place, est-ce que je suis assuré ? Quelle est ma prise en charge en cas d’incident ? Maladie, accident, rapatriement sanitaire ou tout simplement perte de bagage… Découvrez pourquoi il est indispensable de souscrire à une assurance voyage santé et assistance pour partir en toute sérénité hors des frontières.

L'importance d’être bien couvert à l’étranger

Voyageurs seniors : la Sécurité sociale française vous offre une prise en charge efficace et automatique de vos soins en France. Mais qu’en est-il lorsque vous passez la frontière ?



Selon la durée de votre déplacement et votre destination, la Sécurité sociale à l’étranger peut prendre en charge une partie de vos soins… ou pas du tout !



Par exemple, en cas de séjour temporaire (voyages, déplacements professionnels, séjours linguistiques, culturels, etc.) en Europe, la carte européenne d’assurance maladie prend le relais de la carte Vitale pour assurer la prise en charge des frais, mais sur la base des remboursements de la Sécurité sociale française.



C’est pourquoi, quelle que soit la destination, une assurance-voyage est toujours fortement conseillée, lorsqu'elle n'est pas une obligation administrative pour entrer sur le territoire. Et ainsi, séjourner à l'étranger en toute sérénité.



Avoir un accident, perdre ses bagages, tomber malade ou encore être rapatrié, en voyage tout peut arriver ! L’assurance-voyage et ses garanties sont destinées à vous protéger au moment de votre départ et tout au long de son voyage.



Elle procure une couverture adaptée à la durée du séjour ainsi qu’à la destination et protège le voyageur en cas de besoin. Surtout, l’assurance-voyage vous permet d'être accompagné en cas d'incident sur place et de profiter de vos vacances en toute tranquillité.



Si vous achetez votre voyage avec une carte bancaire, il est possible qu’une assurance voyage soit automatiquement comprise. Néanmoins, dans la majorité des cas cette assurance voyage “gratuite” est bien moins complète que les assurances voyage proposées par des spécialistes et les garanties sont souvent limitées.

Quelle solution d’assurance choisir ?

Nous vous conseillons de choisir une assurance-voyage multirisques si possible personnalisable qui vous donne accès à une protection complète.



Il est indispensable de choisir une assurance qui réponde à vos besoins. Une solution qui peut vous donner accès à une protection complète : frais médicaux, assistance rapatriement, prévoyance, responsabilité civile personnelle, assistance juridique, garantie bagages, retard de vol…



Si vous pouvez choisir votre plafond de remboursement des frais médicaux, c'est encore mieux. Si vous devez être hospitalisé, l’assurance-voyage devra prendre en charge directement vos factures médicales, dans le respect du contrat qui vous lie, sans que vous ayez ainsi à faire l'avance des frais.



Il faut savoir que dans certains pays, l'accès aux soins peut s’avérer très onéreux. Dans les pays d’Amérique du Nord, la facture peut s’envoler, surtout si vous devez faire une chirurgie ou être hospitalisé. Aux États-Unis, une simple entorse à la cheville peut vous coûter très cher !



Voici quelques exemples de factures médicales réelles :

• Canada : accident de ski sur le Mont Tremblant, 5.500 euros

• Thaïlande : morsure de singe à Kho Phi Phi Ley, 200 euros

• Nouvelle-Zélande : hospitalisation suite à un accident à Auckland, 9.200 euros

• Brésil : hospitalisation avec passage en service de réanimation dû à la Covid-19, 117.000 euros

• Un rapatriement sanitaire vers la France depuis Abidjan avec matériel médical et médecin accompagnant, 10.000 euros.



L’assurance voyage représente une (petite) dépense dans votre budget voyage, mais elle peut aussi représenter une réelle source d’économie en cas d’imprévus. En dehors de l’Union européenne, sans assurance, attendez-vous à payer de votre poche la totalité de vos soins. En effet, la médecine dans le monde a des coûts qui varient énormément d’un pays à un autre.



Dans le contexte de crise sanitaire actuelle et afin de vous protéger au mieux, pensez à bien vérifier que l'assurance voyage sélectionnée vous couvre en cas d'épidémie et surtout de la Covid-19.



L’assurance voyage santé et assistance pour senior est une excellente solution permettant de partir sereinement en étant certain d’être couvert en cas de besoin. Vous l’aurez compris, l’assurance voyage est un indispensable et ses garanties sont essentielles !



Vous souhaitez une protection complète haut de gamme pour votre prochain voyage ? Découvrez Globe Sénior : la solution d’assurance voyage sénior pour tous vos voyages à l’étranger, sans limite d'âge à la souscription. D’un excellent rapport qualité prix, en complément de la Sécurité sociale française, elle vous permettra de séjourner l’esprit libre vers de nouveaux horizons.



Rendez-vous sur le site internet d'ACS juste ici



