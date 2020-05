Article publié le 29/05/2020 à 05:58 | Lu 129 fois Paris : un couple de personnes âgées agressé par cinq jeunes d'origine étrangère





Voici une vidéo qui fait le tour du web : on y voit un couple parisien d’octogénaires et leur petite-fille agressés par cinq jeunes -a priori d’origine étrangère- qui leur ont volé leurs bijoux et le sac à main de madame. Le mari déplore toutefois, le racisme sous-jacent de certains commentaires sur le web.

Voici le quotidien de nombreux parisiens âgés... Un quotidien qui leur fait peur. Une peur qui les empêche de sortir de chez eux. Parce qu’ils savent qu’ils sont les proies potentiels de ces bandes de jeunes qui arpentent les rues de la capitale à la recherche de « coups faciles ».



Cette vidéo (visible sur Twitter), sur laquelle on voit ce couple d’octogénaires et leur petite-fille a fait le tour du web. On y voit cinq jeunes portant des masques qui agresse cette homme et cette femme de respectivement 84 et 81 ans. Le couple rentrait chez lui dans le 13ème arrondissement dans le quartier de la bibliothèque Mitterrand.



Les faits se sont déroulés le 24 mai dernier en pleine journée, dans l’après-midi. Avec violence, les cinq jeunes dérobent la chaine en or de monsieur -qui tente de se défendre- et le sac de madame. Avant de s’enfuir.



Les victimes ont porté plainte et la police -grâce à la vidéo- a put interpeller deux suspects lundi soir à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Les deux hommes sans papier (ils seraient mineurs), ont indiqué venir de Lybie et d’Algérie. Ils ont été placés en garde-à-vue, l’un a reconnu les faits et les autres sont toujours dans la nature…



Suit à la publication de cette vidéo, de nombreux propos racistes ont choqué les deux victimes (nées en Algérie) qui déplorent ce déferlement de haine envers des étrangers et qui veulent « éviter la récupération » indiquent-ils dans un article du Point.



Toujours est-il qu’étrangers ou pas étrangers, les personnes âgées ont peur de sortir dans Paris (et dans les grandes villes en général) ! Il faut arrêter l’angélisme à ce sujet. La capitale est une ville dangereuse pour nos retraités qui n’osent plus retirer de l’argent dans les DAB, qui ne peuvent plus sortir tard, qui doivent attention dans les transports en commun…



Ces bandes sont des bandits organisés qui profitent de notre faiblesse ; ce sont des lâches qui s’en prennent avec violence à des personnes fragiles et sans défense. Et c’est absolument intolérable !









Dans la même rubrique < > Excusez-moi je suis en deuil de Jean Monbourquette (livre) Mute de Pascale Clark : la journaliste pointe du doigt l'invisibilité des personnes âgées Nations-Unies : 140 pays appellent au respect des droits des personnes âgées dans le monde