Article publié le 01/06/2018 à 10:26 | Lu 360 fois Paris : le Pass Navigo devient gratuit pour les seniors de 65 ans et plus Bonne nouvelle pour les seniors parisiens. En effet, la gratuité du Pass Navigo (qui permet de se déplacer dans tous les transports en commun à Paris et en banlieue) entre en vigueur ce jour pour tous les Parisiens de 65 ans et plus sous plafond de ressources.

Lors de ses vœux en janvier dernier, Anne Hidalgo (qui n’est pas au mieux dans les sondages) avait annoncé sa volonté de faciliter la vie des Parisiennes et des Parisiens qui rencontrent le plus de difficulté à se déplacer. A ce titre, elle avait décidé avec ses adjoints de rendre le Pass Navigo gratuit pour les plus de 65 ans et les personnes en situation de handicap.



Cette mesure vient d’entrer en vigueur ce jour sous la forme de deux cartes de transports baptisées « Pass Paris Seniors » et « Pass Paris Access ». Comme n’importe quel carte Navigo, elles donnent accès à l’ensemble de l’offre de transports publics –qu’il s’agisse du tramway, du bus, du métro, du RER ou encore du Transilien– et cela non seulement à Paris mais aussi dans toute l’Ile-de-France.



« Notre démarche est à la fois sociale et environnementale. Ces Pass facilitent les déplacements de ceux qui en ont le plus besoin et contribuent à prévenir les situations d’isolement, auxquelles trop de personnes âgées ou en situation de handicap sont confrontées » souligne la Maire de Paris, qui espère peut-être aussi s’attirer les faveurs du « vote gris ».



Et de poursuivre : « c’est un coup de pouce important au pouvoir d’achat des personnes à faibles revenus et de classes moyennes. Et c’est en même temps un encouragement à renoncer à la voiture, qui est la première cause de pollution de l’air à Paris ». En tout, 220.000 personnes devraient en profiter.



Les « Pass Paris Seniors » et « Pass Paris Access » sont attribués sous plafond de ressources : 2.200 euros de revenus mensuels pour une personne seule et 3.600 euros pour un couple. Décision électoraliste ou pas, c'est une bonne chose pour les seniors.