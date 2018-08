Article publié le 03/08/2018 à 10:10 | Lu 367 fois Paris : déclenchement du niveau 3 du Plan Canicule Face aux prévisions de forte chaleur dans les prochains jours, dans un souci de prévention et d’information, la Ville de Paris vient d’annoncer la mise en œuvre de mesures d’accompagnement des personnes fragiles prévues au niveau orange du Plan Canicule.

À compter de cette semaine :

Les personnes vulnérables (dont bien évidemment les personnes âgées), inscrites sur le fichier « Chalex », seront contactées par téléphone pour prendre de leurs nouvelles et leur rappeler les mesures préventives face à la chaleur.



Si une urgence est constatée, un médecin bénévole de l’association « les transmetteurs » évaluera l’urgence sanitaire pour apporter la meilleure réponse possible. Un travailleur social pourra aussi -si nécessaire- se rendre sur place. Lors du dernier déclenchement niveau 3 du plan canicule du mardi 24 juillet 16h au lundi 30 juillet 19h, 35 496 appels avaient alors été passés.



Au programme

- Des salles rafraichies seront ouvertes dans les équipements publics (clubs du CASVP et mairies d’arrondissements), à la hauteur des besoins. Leur liste est consultable sur le site internet paris.fr ou en appelant le 3975.

- L’information sera renforcée sur les panneaux lumineux présents sur l’espace public, afin de sensibiliser les Parisiens à cette situation. Des consignes de vigilance seront également rappelées dans les EHPAD, les résidences-services et les résidences-appartements. Les messages seront diffusés sur les panneaux en français, en anglais et en espagnol.



« La prévention des risques est aussi l’affaire de tous », rappelle Galla Bridier, adjointe à la Maire de Paris chargée des Seniors. « J’invite les Parisiennes et les Parisiens à aller à la rencontre de leurs voisins les plus fragiles et à leur rappeler les bonnes pratiques à adopter en période de chaleur », souligne-t-elle.



Si ce n’est pas déjà fait, les publics vulnérables –seniors, personnes malades ou en situation de handicap– peuvent encore s’inscrire sur le fichier « Chalex », qui leur permet d’être contactés en cas de forte chaleur. Pour s’inscrire, il suffit d'appeler le 3975 (coût d'un appel local) ou de renvoyer un bulletin d'inscription, disponible en mairie d'arrondissement et dans les centres d'action sociale de la Ville de Paris.



Enfin, la Ville de Paris rappelle que lors d’une vague de canicule ou de forte chaleur, il est nécessaire de : boire régulièrement de l’eau ; de mouiller son corps et se ventiler ; de manger en quantité suffisante et ne pas boire d’alcool ; d’éviter les efforts physiques ; de maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour ; de passer du temps dans un endroit frais (cinéma, Musées, bibliothèque, supermarché ...) ; et de donner et prendre des nouvelles de ses proches.