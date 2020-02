Article publié le 03/02/2020 à 01:00 | Lu 140 fois Paris : cinq expositions incontournables cet hiver Pour se réchauffer cet hiver, rien de mieux que d’allier confort et culture en allant se réfugier dans les nombreux lieux d’exposition qu’offre la capitale. Le site Allovoyages.fr a sélectionné pour vous le meilleur des expositions de la capitale. Que vous soyez amateurs de photographies, des grands maîtres de la peinture, de sculptures, ou encore fan de cinéma, découvrez les expositions incontournables de ce début d’année. Alors à vos agendas !

Le Musée du Louvre, la place de la Bastille, la tour Eiffel, l’Arc de triomphe, la cathédrale Notre-Dame sont des exemples parmi tant d’autres. Bouillonnante, son patrimoine est vivant, et il se passe toujours quelque chose dans ses théâtres, salles de spectacles mais aussi ses musées !



Vous cherchez un hôtel à côté d'un musée parisien ?



De l’amour au Palais de la Découverte

Le Palais de la découverte nous parle d’amour, sans détour, de façon ludique, didactique et interactif. A la lumière de notre époque, cette exposition questionne ici l’amour (ou plutôt les amours), et sa définition, à travers des poèmes, des récits enflammés et des images, sans oublier des œuvres d’arts, des dispositifs vidéoludiques et des ateliers.



La question du consentement est aussi abordée. L’amour sous toutes ses formes, parfois insaisissable, l’amour avec un grand A, l’amour 2.0, est ici décortiqué d’un point de vue littéraire, sociologique, mais surtout scientifique (auquel est dédiée la seconde partie de l’exposition), avec le cœur mais aussi à travers la sexualité et via des expressions grivoises. L’amour, dont on ne peut imaginer changer le monde sans lui !

Charlotte Perriand à la Fondation Louis Vuitton

Femme engagée et libre, précurseur de notre époque, Charlotte Perriand est à l’honneur à la Fondation Louis Vuitton pour lui rendre hommage à l’occasion du vingtième anniversaire de sa mort. Mais qui est-elle ? C’est une pionnière en matière de design, une architecte connue entre autres pour ses meubles-rangements, ses murs-rideaux ou encore ses tables extensibles.



La reine du minimalisme dirait-on aujourd’hui, qui a défini un nouvel art de vivre. Grace à un parcours chronologique, on découvre la démarche artistique de cette artiste qui marqua le design et qui a contribué à définir un nouvel art de vivre. On pourra déambuler dans son « Appartement idéal » mais aussi dans son « Refuge Tonneau » et dans sa « Maison de thé » réalisée pour l’UNESCO en 1993.

Jusqu’au 24 février 2020



Pierre Soulages, au musée du Louvre

Le musée du Louvre propose une rétrospective autour de l’immense carrière de l’artiste aveyronnais Pierre Soulages à l’occasion de ses 100 ans. Maître de l’outrenoir et figure majeure de la peinture non figurative qui arrive à mettre de la lumière dans le noir profond, et pour qui cette couleur prend 36 nuances, Soulages a fait venir pour l’événement ses œuvres des plus grands musées français et étrangers. Elles seront exposées dans le Salon carré, situé entre la galerie d’Apollon et la Grande Galerie. Petit rappel, depuis 2014, Rodez sa ville natale, accueille le musée Pierre Soulages où sont rassemblées les œuvres les plus connues de l’artiste.

Jusqu’ au 9 mars 2020



Barbara Hepworth, au Musée Rodin

En collaboration avec la Tate de Londres, le musée Rodin présente pour la première fois une exposition monographique de Barbara Hepworth, figure méconnue en France pourtant majeure de la sculpture britannique du XXe siècle.



Cette femme qui a côtoyé les plus grands comme Picasso, Mirò ou encore Calder révolutionna la sculpture et fit émerger une nouvelle sensibilité esthétique à travers des œuvres abstraites, empreintes d’une vision parfois naïve du monde. L’animal et le végétal sont ses deux grandes sources d’inspiration. Des archives inédites complètent le parcours comme des photographies provenant de la famille de l’artiste, ainsi que l’évocation de son atelier pour mieux s’y projeter.

Jusqu’au 22 mars



Rétrospective : Jean-Luc Godard à la Cinémathèque

C’est l’événement de ce début 2020 pour les cinéphiles. Pas moins de 200 films composent l’œuvre de Jean Luc Godard, l’un des cinéastes fondateurs de la Nouvelle Vague. Cette rétrospective à la Cinémathèque française est l’occasion de revoir ou découvrir les grands classiques qui composent son œuvre des plus culte au plus méconnus mais aussi de découvrir plus intimement le réalisateur. Au programme : À bout de souffle, Bande à part, Charlotte et son Jules, Carabiniers (Les), Disprezzo (Il), Mépris (Le) Opération béton et bien d’autres encore… Ainsi que des conférences et des rencontres.

Jusqu'au 1 mars 2020











