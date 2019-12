Article publié le 10/12/2019 à 01:00 | Lu 112 fois Parcourir le Canal du Midi en péniche Chef d’oeuvre de l’architecture française du 17e siècle, pensé et construit par Pierre-Paul Riquet, le Canal du midi est un bijou de 240 kilomètres aux multiples surprises. Classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1996, cette voie d’eau attire chaque année près de 90 000 visiteurs.





Le Canal du Midi au fil de l’eau

C’est autour d’un patrimoine architectural unique, des châteaux médiévaux, des jardins, des musés, des dégustations de vins que le Canal du midi rassemble des milliers de voyageurs chaque année.



Cette voie d’eau est idéale pour se ressourcer et se retrouver en famille, en couple ou entre amis et pour partager des moments ensemble dans le calme et la tranquillité. En suivant les cris des cigales vers la Méditerranée, vous ferez découvrir à vos enfants ou petits-enfants les plaisirs de la navigation et le patrimoine culturel des départements de l’Hérault, l’Aude et la Haute-Garonne.



Pour un week-end ou des vacances, la péniche est le mode de transport fluvial le plus sécurisé et confortable pour naviguer sur les canaux de France. Elles s’adaptent à toutes les générations pour un confort comme à la maison.



Il est même possible d’y faire croisière avec un animal de compagnie ! En longeant les rives du Sud de la France, les navigateurs d’un jour ne sont pas à l’abri de découvrir des paysages cachés très peu fréquentés par les voyageurs de haute saison.



Une halte de pêche, une halte de visite culturelle, une halte pour ravir les papilles et une autre pour faire de la randonnée sur les chemins de halage, vous êtes le seul capitaine du navire ! En D’avril à octobre, offrez-vous le luxe de prendre votre temps en voyageant en péniche sur les eaux du canal du midi. À bord de votre navire dont vous êtes le capitaine, parcourez le sud de la France au fil de l’eau. Entre des découvertes historiques, culturelles, des rencontres inoubliables et des recettes culinaires bien gardées, une croisière fluviale sur le canal du midi ravira petits et grands !C’est autour d’un patrimoine architectural unique, des châteaux médiévaux, des jardins, des musés, des dégustations de vins que le Canal du midi rassemble des milliers de voyageurs chaque année.Cette voie d’eau est idéale pour se ressourcer et se retrouver en famille, en couple ou entre amis et pour partager des moments ensemble dans le calme et la tranquillité. En suivant les cris des cigales vers la Méditerranée, vous ferez découvrir à vos enfants ou petits-enfants les plaisirs de la navigation et le patrimoine culturel des départements de l’Hérault, l’Aude et la Haute-Garonne.Pour un week-end ou des vacances, la péniche est le mode de transport fluvial le plus sécurisé et confortable pour naviguer sur les canaux de France. Elles s’adaptent à toutes les générations pour un confort comme à la maison.Il est même possible d’y faire croisière avec un animal de compagnie ! En longeant les rives du Sud de la France, les navigateurs d’un jour ne sont pas à l’abri de découvrir des paysages cachés très peu fréquentés par les voyageurs de haute saison.Une halte de pêche, une halte de visite culturelle, une halte pour ravir les papilles et une autre pour faire de la randonnée sur les chemins de halage, vous êtes le seul capitaine du navire ! En croisière sur le canal du midi vous naviguerez de village en village en totale autonomie et au rythme de votre choix (sans dépasser la limitation de 10 kilomètres / heure).

​Les étapes incontournables du canal du midi Avec ses 240 kilomètres de canal reliant l’océan Atlantique à la Méditerranée, le Canal du midi réserve de multiples surprises à ses navigants.



Les écluses de Fonséranes

Ce chef d’oeuvre d’architecture française créé en 1680 se trouve près de Béziers. Les écluses, au nombre de 9, sont étendues sur 300 mètres avant l’arrivée en ville et permettent aux plaisanciers de franchir un dénivelé de 21,5 mètres Du haut de la plus haute écluse, vous surplomberez la vieille ville de l’Hérault avec un peu de hauteur.



Le cassoulet de Castelnaudary

Grande tradition du Sud de la France et spécialité à déguster absolument lors d’une croisière sur le canal du midi, le cassoulet de Castelnaudary réveillez vos papilles ! Dans la merveilleuse catégorie des spécialités culinaires à ne pas manquer lors de votre passages dans le sud de la France, il y a aussi le Carré d’Agneau de Narbonne, la Soupe à l’ail de Béziers, la Bouillabaisse de Sète et bien sûr, les vins renommés de cette région viticole comme les Coteaux du Languedoc, Minervois ou encore Faugères.



Le pont-canal de Béziers

Le pont-canal de Béziers est l’attraction à ne pas manquer. À hauteur de la Cathédrale Saint Nazaire de Béziers, un pont-canal permettant de franchir le petit fleuve de l’Orb fut créé en dans les années 1880. Aujourd’hui, cette attraction du Canal impressionne par son originalité et sa taille impressionnante.



Le château de Carcassonne et sa cité médiévale

Patrimoine français de l’époque médiévale, le château de Carcassonne est l’incontournable numéro 1 de cette série. Ce lieu riche d’histoire vous réserve des architectures uniques que vous pourrez choisir de visiter avec ou sans guide (qui sera costumé et tiendra un rôle d’un personnage de l'époque). Carcassonne et sa cité médiévale réservent des surprises et des animations à tous les moments de l’année, pour les enfants comme pour les adultes.











Dans la même rubrique : < > Annulation du séjour par le voyagiste : ce qu'il faut savoir Croisieurope : l'été, La Belle des Océans croise de Montréal à Saint-Pierre et Miquelon