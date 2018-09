Article publié le 13/09/2018 à 10:32 | Lu 447 fois Papy ou Mamie parle-nous de toi : livre de mémoires Le 1er octobre prochain, les éditions Familium vont publier un cadeau original à destination des grands-parents. « Papy (ou Mamie), parle-nous de toi » est un album à compléter par les aînés pour partager et revivre de nombreux souvenirs en famille. Et notamment à destination des petits-enfants.

« De quoi rêvais-tu quand tu étais petit ? », « Te souviens-tu de tes grands-parents ? », « Raconte-nous un de tes plus beaux souvenirs avec ta mère », « Quels événements historiques as-tu vécu ? »… Voici quelques-unes des questions qu’enfants ou petits-enfants ont parfois envie de poser, curieux d’en savoir davantage sur leurs parents ou grands-parents.



Souvent pourtant, le temps manque et les rencontres sont trop brèves pour aborder chacun de ces moments clés de la vie. Dans cet esprit, voici un concept de livre original –et un cadeau sympa- qui s’adresse directement aux grands-parents et plus largement aux familles

Mamie, parle-nous de toi et Papy, parle-nous de toi sont deux recueils conçus sur-mesure pour collecter les souvenirs et permettre aux grands-parents de rédiger de leur main, à leur rythme et en ajoutant des illustrations, leur histoire depuis l’enfance jusqu'à aujourd'hui.



Alliant les codes du journal intime et de l’album photo, ce « livre-album » (29.90 euros) cet ouvrage conçu à l’origine en République Tchèque permet de montrer aux grands-parents tout l’intérêt que la famille porte à leur histoire. Il crée aussi un moment de partage avec ses proches pour les uns et un moyen de revenir à l’essentiel et d’assurer la transmission de l’histoire familiale pour les autres.



L’auteur, Monika Koprivova, s’est toujours intéressée à la vie des seniors et aux liens intergénérationnels. L’idée de créer ce livre lui est venue lorsque son grand-père, ancien journaliste, a décidé de rédiger ses mémoires. L’histoire de sa famille racontée par son grand-père a enthousiasmé Monika, qui par la suite a souhaité que chaque grand-père et grand-mère puisse, de manière simple et authentique, faire de même.



Une fois terminé, ces livres deviennent alors des passeurs et des conservateurs de mémoires familiales autour de ces souvenirs, anecdotes et autres secrets de leurs aînés.











