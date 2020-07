Papy, mamy & moi : un carnet intergénérationnel à remplir de souvenirs

Voici un petit ouvrage bien nécessaire en ces temps difficiles… En ces temps où les seniors ont du rester loin de leur famille, souvent isolés par un confinement qui n’en finissait pas. Un confinement nécessaire certes, mais qui a été bien dur à vivre pour de nombreux grands-parents qui ne pouvaient pas voir leurs petits-enfants.



En cet été 2020, ils vont pouvoir se rattraper, se retrouver et immortaliser leurs souvenirs communs dans ce livre qui vise à rapprocher ces deux générations. Plus concrètement, cet ouvrage de Marie Thuilier, illustré par Line Pauvert, propose quatre-vingt listes variées à compléter à votre rythme, pour garder une trace écrite des plus grands moments de la vie de vos petits-enfants.



Une belle idée et une bonne idée de cadeau à s’offrir. Quand les petits riens du quotidien construisent petit à petit de bien beaux souvenirs.