Article publié le 16/11/2020 à 11:11 | Lu 101 fois Papy foot : quand le baby-foot rassemble les générations





La chaine de télévision France 3 va diffuser le 23 novembre prochain à 23h05 dans le cadre de sa collection d’émissions Senior Power, un reportage présentant le concept Papy foot qui vise à rassembler les jeunes et les anciens autour d’une partie de baby-foot.

A l’origine, le concept de Papy foot a été créé en mars 2016 grâce à l’action du collectif Tatane* (avec l’ancien joueur de l’équipe de France, Vikash Dhorasso) qui avait donné le coup d’envoi d’un grand tournoi intergénérationnel au sein des maisons de retraite où un résident affrontait un jeune au baby-foot.



Rappelons qu’à l’époque, le baby-foot se trouvait couramment dans les cafés et bar-tabacs français. On y jouait entre copains, à deux ou quatre, pour une pièce de vingt centimes. Il est donc très présent dans la mémoire des anciens qui y ont joué étant jeunes.



Ce projet avait été soutenu dès le départ par la Ville de Paris. A ce titre, rappelons que la capitale compte près de 200 quartiers, dont moins de trente sont identifiés comme prioritaires « Quartiers Politique de la Ville ».



C’est au sein de ces « poches de chômage » -qui concerne environ 30% de la population- et de difficultés sociales qu’a été créé ce mouvement pour un “football durable et joyeux”.



Semaine après semaine, chaque mercredi dans une des 23 résidences pour personnes âgées concernées, deux mondes se découvrent, et un troisième se révèle : celui de la transmission. Mais peut-on vraiment faire équipe et partager des moments de vie quand on a 70 ans d’écart ?



*Ce mouvement était parti d’un manifeste co-écrit par Vikash Dhorasoo, Brieux Férot (So Foot) et Pierre Walfisz (producteur), afin de savoir si d’autres partageaient notre ressenti, c’est-à-dire que le plaisir du jeu et du lien social qui en découlait était en train de disparaître. « Pour nous, le jeu est l’essence même de ce sport populaire et il est important de le préserver » indiquaient alors les fondateurs de ce mouvement.



Un Film écrit et réalisé par Lenny Grosman









