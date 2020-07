Article publié le 21/07/2020 à 03:12 | Lu 161 fois Panasonic KX-TU466 : un téléphone pour les personnes âgées qui permet d'alerter en cas de besoin





Le géant japonais de l’électronique Panasonic vient d’annoncer le lancement d’un nouveau téléphone (le KX-TU466) avec puce GPS intégrée et fonction « Appel Urgent » qui s’adresse plus spécifiquement aux personnes âgées isolées.

On le sait, les vacances riment souvent pour les ainés avec une solitude encore plus prégnante… Les enfants et les petits-enfants partent à la mer ou à la montagne, mais les anciens restent chez eux.



Dans ce contexte, depuis une vingtaine d’années, de nombreuses solutions de télé-assistance se développe sur le marché des seniors avec notamment des téléphones mobiles qui s’adressent à cette population qui n’a pas forcément l’habitude d’utiliser ces appareils.



Dans cet esprit, Panasonic poursuit le développement de ses mobiles pour les seniors avec l’arrivée de ce nouveau modèle KX-TU466. Ce dernier offre une solution complète pour une cible âgée à la recherche de sécurité et qui peuvent avoir besoin d’une assistance particulière.



Grâce au bouton d’appel d’urgence vers les proches et à la géolocalisation via GPS, à la sonnerie qui s’adapte aux bruits environnants, au blocage des appels indésirables (idéal contre le harcèlement téléphonique) et à sa facilité d’utilisation, ce nouveau modèle au design ergonomique s’adapte parfaitement aux personnes les plus vulnérables.



En cas d’urgence, il est important de pouvoir transmettre sa géolocalisation à ses proches afin de les prévenir. Ce nouvel appareil propose donc une solution de transmission des données GPS via son nouvel appareil mobile.



Le KX-TU466 dispose d’une puce GPS qui peut envoyer en cas d’urgence, à l’aide d’un bouton dédié, la géolocalisation du propriétaire à 5 proches. Ces derniers peuvent être informés, en direct, du lieu où se trouve le propriétaire du mobile.



De plus, en envoyant un message « #gps# » au téléphone du propriétaire, les 5 proches peuvent recevoir instantanément sa position géographique. En cas de doute, l’envoi d’un seul message permet aux proches d’être rassurés à tout instant.



Le mobile est doté d’un bouton d’appel d’urgence (comme la plupart des mobiles qui s’adressent aux ainés) qui contacte les 5 numéros favoris préenregistrés. Il est capable d’identifier une messagerie vocale, de stopper l’appel et de passer à la personne suivante ; il peut appeler à la suite les 5 numéros, à deux reprises.



Côté son (important pour les ainés qui rencontrent souvent, voire toujours des problèmes d’audition), l’utilisateur peut monter le son pour obtenir un volume de 70% supérieur à celui des téléphones standards. Il suffit pour cela d’enfoncer la touche dédiée sur le côté du combiné, sans qu’il soit nécessaire d’interrompre la communication en cours. Également, la fonction haut-parleur permet de passer des appels en kit main libre.









