Article publié le 03/02/2020 à 03:15 | Lu 130 fois Palmarès des villes où il fait bon vieillir... À l’approche des élections municipales (15 au 22 mars 2020), à travers ce palmarès, l’association intergénérationnelle Un Toit Partagé a réalisé un classement des villes où il fait bon vivre et vieillir en France. Avec l’Île de France omniprésente dans ce palmarès ! Saint-Cloud, Noisy-le-Grand, Boulogne-Billancourt et Paris arrivant chacune en tête dans chaque catégorie.

Les seniors et plus globalement les personnes âgées, sont souvent les « grands oubliés » des élections… On pense à eux pour récupérer leurs voix, mais on pense moins à eux dès qu’il s’agit de réaliser des choses concrètes à leur égard…



Pourtant, cet électorat « gris » s’avère de plus en plus « puissant » à chaque élection compte tenu du vieillissement de la population. Il convient donc de prendre en compte ses attentes et ses besoins… Dans ce contexte, l’association Un Toit Partagé a réalisé un intéressant classement des villes où il fait bon vieillir…



Emploi des seniors, capacité individuelles et collectives de vieillir activement, participer et contribuer à la vie de la société, autonomie physique, cognitive ou encore financière et préservation de l’autonomie sont autant d’enjeux englobés dans le vieillissement actif.



L’Union Européenne a développé, au début des années 2010, l’Indice du Vieillissement Actif. Un outil déterminé par un collège de scientifique européens, afin de sensibiliser les territoires aux enjeux transverses du bien-vieillir. Mais aussi un outil d’analyse du territoire.



Sur la base de ces données accessibles et publiques, l’association a pu déterminer un indice consolidé du vieillissement actif pour les principales communes françaises, après plusieurs mois de recherches, de calculs et d’analyses.



Le Palmarès des Villes qui favorise le Vieillissement Actif se compose de 4 catégories :

- Les communes de 30 000 à 49 999 habitants

- Les communes de 49 999 à 100 000 habitants

- Les communes de 100 000 à 149 999 habitants

- Les communes de 150 000 habitants et plus



Ci-après, le top 10 du Palmarès de chaque catégorie. Sachant que l’indice le plus élevé toutes catégories confondues revient à Noisy-le-Grand (93) avec 41,08 suivi de Saint-Cloud (92) avec 39,09 et enfin, Neuilly-sur-Seine (92) avec 38,74. Paris n’étant pas dans le classement des dix meilleures villes avec un indice de 37,42. A noter que les dix meilleures villes se situent toutes en régions parisiennes.



Top 10 des Villes (144 villes) de 30 000 à 50 000 habitants

1. Saint-Cloud : 39,09

2. Vincennes : 38,70

3. Charenton-le-Pont : : 38,34

4. Nogent-sur-Marne : 38,22

5. Meudon : 38,22

6. Montrouge : 38,11

7. Cachan : 38,06

8. Châtillon : 37,99

9. Puteaux : 37,94

10. Le Chesnay : 37,78



Top 10 des Villes (81 villes) de 50 000 à 100 000 habitants

1. Noisy-le-Grand : 41,08

2. Neuilly-sur-Seine : 38,74

3. Issy-les-Moulineaux : 38,16

4. Rueil-Malmaison : 38,08

5. Courbevoie : 37,99

6. Versailles : 37,82

7. Fontenay-sous-Bois : 37,76

8. Clichy : 37,69

9. Clamart : 37,45

10. Antony : 37,43



Top 10 des Villes (23 villes) de 100 000 à 150 000 habitants

1. Boulogne-Billancourt : 38,49

2. Aix-en-Provence : 37,82

3. Montreuil : 37,49

4. Besançon : 37,30

5. Caen : 37,02

6. Saint-Denis : 36,48

7. Argenteuil : 36,45

8. Nancy : 36,06

9. Orléans : 35,98

10. Clermont-Ferrand : 35,74



Top 10 des Villes (19 villes) de plus de 150 000 habitants

1. Paris : 37,42

2. Nice : 37,03

3. Toulouse : 36,88

4. Lyon : 36,81

5. Dijon : 36,52

6. Bordeaux : 36,42

7. Grenoble : 36,09

8. Nantes : 35,93

9. Reims : 35,88

10. Rennes : 35,85



Top 10 des Villes (267 villes) toutes catégories confondues

1. Noisy-le-Grand : 41,08

2. Saint-Cloud : 39,09

3. Neuilly-sur-Seine : 38,74

4. Vincennes : 38,7

5. Boulogne-Billancourt : 38,49

6. Charenton-le-Pont : 38,34

7. Nogent-sur-Marne : 38,22

8. Meudon : 38,22

9. Issy-les-Moulineaux : 38,16

10. Montrouge : 38,11











