Article publié le 09/02/2018 à 01:00 | Lu 31 fois Palais des Congrès : la Flûte enchantée revisitée par le Béjart Ballet de Lausanne À l’occasion du 10ème anniversaire de la disparition de Maurice Béjart et du 30ème anniversaire de la compagnie, le Béjart Ballet Lausanne, entame une tournée internationale exceptionnelle du mythique ballet La flute enchantée. Au programme, cinq représentations exceptionnelles du 7 au 11 février 2018 au Palais des Congrès à Paris.

Inspirés, oniriques, féeriques, poétiques, magiques, comiques, philosophiques, les tableaux chorégraphiques qui rythment le spectacle plongent le spectateur au cœur de la création pure.



Une parfaite alchimie entre l’œuvre de Mozart et la création de Béjart apporte une intensité supplémentaire à cette œuvre magistrale dont l’écho résonne au tréfonds des danseurs, leurs silhouettes agiles se transformant en notes de musique frénétiques.



Intensité, précision du geste, élans cosmiques se conjuguent à merveille aux envolées lyriques pour proposer cette nouvelle partition artistique où corps et âmes se rejoignent plus que jamais. De cette représentation exceptionnelle se dégage un message philosophique d’une grande hauteur de pensée et nous rend plus perméables à recevoir le symbolisme non seulement avec notre esprit, mais avec notre être total.

Ce ballet original et surprenant met fidèlement en scène la partition de Mozart, rend la musique visible et révèle l’essence du mouvement qui vit en son cœur. Fable philosophique et conte initiatique, La Flûte enchantée prône l’acceptation de l’humaine faillibilité, le triomphe du couple sur la désunion et la victoire des Lumières sur l’obscurité.



Gil Roman, directeur artistique de la Compagnie, reprend la célèbre chorégraphie de Béjart sur l’œuvre magistrale et féérique de Mozart. Les 44 danseurs calent leurs pas sur la version musicale du Philharmonie de Berlin, dirigé par Karl Böhm en 1964. D’une durée inédite de trois heures, c’est tout un opéra en version dansée qui s’offre au public parisien pour cinq dates exceptionnelles du 7 au 11 février. Après avoir enchanté Lausanne, Tokyo ou Shanghai, le souffle de la création déferle à Paris au Palais des Congrès.

Béjart Ballet Lausanne Depuis sa création en 1987, le Béjart Ballet Lausanne est une référence dans le monde chorégraphique. Désigné comme successeur par Maurice Béjart, Gil Roman, dirige la compagnie et préserve son excellence artistique depuis la disparition du maître en 2007.



Maurice Béjart a toujours eu la volonté d’ouvrir le monde de la danse à un large public. Animés de ce même esprit, Gil Roman et ses danseurs se produisent dans le monde entier pour de grands événements tout comme des galas au profit d’œuvres caritatives



Du mercredi 7 au dimanche 11 février 2018

Palais des Congrès

2 Place de la Porte Maillot

75017 Paris

01 40 68 22 22

www.viparis.com/site/palais-des-congres-paris