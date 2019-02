Article publié le 25/02/2019 à 01:00 | Lu 212 fois Paiements des retraites : le calendrier des paiements 2019 Vous êtes retraité et vous voulez savoir quand sera payée votre pension en 2019 ? Le site internet de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) vous permet de connaître les dates de paiement de votre retraite pour toute l'année 2019.

Votre retraite est payée chaque mois à la fin de la période pour laquelle elle est due (la mensualité de janvier est payée en février). Elle est versée à votre banque le 9 de chaque mois. Si le 9 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le virement est décalé au premier jour ouvré précédent ou suivant le plus proche. Cependant, le délai effectif de virement sur votre compte dépend de votre établissement financier.



Si vous dépendez de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle (Carsat), votre retraite est payée le premier jour du mois de l'échéance concernée (ou le premier jour ouvré qui suit, s'il s'agit d'un samedi ou d'un jour férié).

Calendrier des paiements

À savoir : connectez-vous à votre espace personnel sur le site de l'Assurance retraite pour accéder à votre relevé de mensualités. Vous pourrez ensuite l'enregistrer ou l'imprimer.



Vous pouvez également y enregistrer un changement de compte bancaire : sélectionnez l'onglet « Mes informations personnelles », cliquez sur « Gérer mes coordonnées bancaires » et renseignez vos nouvelles coordonnées. Il est souhaitable d'attendre que votre retraite soit versée sur votre nouveau compte pour fermer l'ancien.



