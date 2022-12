Ovélia Résidences : un livre blanc à télécharger sur les secrets du bien-vieillir Rédigé sous forme d’un guide dédié au bien-être, ce livre blanc -téléchargeable en bas d'article- proposé par les résidences services Ovelia donne aux seniors tous les secrets du bien vieillir et les clés pour l’appréhender au mieux. Un mode d’emploi pour anticiper au mieux ce nouveau chapitre e vie.







Ovelia_LivreBlanc_bien-etre.pdf (5.91 Mo)

La retraite est un temps pour soi, pour donner libre cours à ses envies et à ses passions, un nouveau chapitre qui permet aux seniors d’apprendre ou réapprendre à s’occuper d’eux, et ce, de différentes façons.



Pour la quasi-totalité d’entre eux, 98%, il convient de pouvoir profiter du moment présent pour bien vieillir. Et une majorité estime aussi qu’il faut être en bonne santé pour profiter de sa retraite.



Il faut le savoir, la plupart des seniors passent environ 80% de leur journée… assis ! Rester actif s’avère donc indispensable pour prendre soin de sa forme, d’autant plus lorsqu’on sait que 150 minutes d’activités physiques modérées à vigoureuses par semaine réduisent de 17% à 25% le risque de maladies cardiovasculaires. Une bonne hygiène de vie est essentielle.



Les bons réflexes pour profiter de sa retraite : outre le sport, cela passe également par une bonne alimentation : des plats équilibrés associant légumes et féculents au quotidien, de la viande ou du poisson les midis, mais aussi, dormir suffisamment entre 7 h à 8 h par nuit avec des horaires de coucher et de lever réguliers.



Pour 44% des seniors, le bien vieillir signifie cultiver un certain état d’esprit. En effet, si le sport permet d’entretenir ses capacités physiques, de nombreux loisirs permettent, quant à eux, d’entretenir son moral et ses capacités cognitives tels que la lecture, la musique ou encore les arts plastiques.



Lorsque l’on sort de la vie active et que l’on avance en âge, il arrive parfois que l’on s’isole. Il existe cependant de nombreuses manières de garder une vie sociale active chaque jour, comme le bénévolat par exemple.



Par ailleurs, ce lien humain est apprécié par 25 % des seniors qui pensent pouvoir savourer leur retraite

uniquement s’ils sont entourés de leur proche ou s’ils gardent une dynamique sociale et intergénérationnelle. Plus de 80% d’entre eux affirment que la pratique régulière et soutenue d’activités physiques et de détente est bénéfique tant pour la santé physique que morale.

Article publié le 01/12/2022