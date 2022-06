Article publié le 17/06/2022 à 02:00 | Lu 85 fois Oui, il est encore possible de vendre votre voiture en panne en 2022





Votre voiture est en panne ou a subi un accident qui la rend inutilisable ? Les frais pour réparer sont trop élevés ou bien techniquement, le véhicule n’est plus réparable ? Ne pensez surtout pas que vous allez devoir aller dans une casse automobile ou bien que vous allez être contraints de payer pour faire détruire votre véhicule. Il existe encore une possibilité de le revendre.





Qu’est-ce qu’un véhicule dit « non roulant » ?

Avant toute chose, vous devez comprendre ce qu’est un véhicule non-roulant. Il s’agit d’un état juridique associé à une voiture qui aurait plus de quatre ans et dont le contrôle technique révèle une défaillance critique. L’état « voiture non roulante » est indiqué sur la carte grise par le biais d’une opposition au transfert de cette carte.



Comment vendre sa voiture non roulante à un professionnel ?

Plusieurs étapes sont obligatoires. Premièrement, il faut un certificat de vente réalisé via un imprimé CERFA (CERFA de vente 15776). Ensuite, il est obligatoire de fournir un certificat de non gage de moins de deux semaines.



Enfin, la carte grise du véhicule doit être barrée et signée avec une date mentionnée. Ensuite, le professionnel se réserve le droit de vous reprendre ou non votre véhicule et de déterminer le prix qu’il estime juste en fonction de son état. Gardez bien en tête, bien évidemment, qu’une voiture « simplement » victime d’une panne mineure aura bien plus de valeur que si elle ne roule plus du tout.



La prime à la conversion

Est-il possible de bénéficier de la



La prime à la conversion est donc aussi accessible si votre voiture est en panne, mais à condition qu’elle ne soit pas dans un état d’irréparabilité financière, c’est-à-dire quand les coûts de réparation sont supérieurs à celui de la voiture.



Est-ce possible de revendre son véhicule en panne à un particulier ?

Cette question revient souvent. Par exemple, un ami mécanicien à ses heures perdues vous indique qu’il est prêt à reprendre votre voiture pour la retaper. Sachez que



En effet, comme votre véhicule n’aura pas satisfait au contrôle technique, toute vente est impossible. De plus, le transfert de la carte grise ne peut être effectué puisqu’il faut fournir une preuve de ce contrôle afin que le changement de nom soit accepté. Tournez-vous donc vers des professionnels.



Ne baissez jamais les bras

Parfois, vous pensez que votre voiture est irrécupérable. Un garagiste vous a adressé un mauvais diagnostic et vous vous y tenez. Dans des situations où les coûts de réparation annoncés sont très élevés, mieux vaut faire jouer la concurrence et demander un deuxième avis.



