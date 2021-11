Article publié le 08/11/2021 à 03:00 | Lu 559 fois Où investir son argent pour préparer sa retraite ?





Préparer sa retraite est un réel challenge pour tout épargnant. Pour un investissement retraite efficace, il est primordial de trouver le meilleur placement afin de rémunérer son argent sereinement. Mais quel placement retraite choisir ? Comment pallier votre future baisse de revenus ? Pour vous guider au mieux dans l’anticipation du passage à la retraite, des professionnels de la gestion de patrimoine ont passé au crible les principaux placements qui s’offrent à vous.





Qu’est-ce qu’un bon placement pour préparer sa retraite ?

Pour profiter pleinement de sa



Un grand nombre d’options est possible, comme



Une erreur peut être fatale, c’est pour cela qu’il est nécessaire de connaitre les différentes options qui s’offrent à vous et de faire appel à des professionnels indépendants.



Quels sont les placements pour bien vivre à la retraite ?

La Centrale des SCPI, qui accompagne chaque année des milliers d’épargnants dans la préparation de leur retraite vous propose un zoom sur trois placements retraite afin de dénicher le meilleur.



- Le bon placement retraite numéro 1 : la SCPI de rendement

La SCPI de rendement est le placement à privilégier pour augmenter ses revenus à la retraite sans contrainte. Son fonctionnement est simple, une SCPI ou Société Civile de Placement Immobilier permet d’investir en immobilier locatif sans le moindre souci de gestion.



Toute la gestion est prise en charge par des sociétés agrées par l’AMF. Afin de pérenniser la distribution de loyers et augmenter au maximum vos revenus à la retraite, les SCPI sélectionnent avec soin les biens achetés et leurs locataires.



« Les meilleures SCPI offrent un rendement pouvant dépasser 6% net, un réel atout pour votre retraite. Ces performances sont acquises avec une maitrise parfaite du risque. En effet, le patrimoine immobilier d’une SCPI repose sur des dizaines voire des centaines de biens et de locataires situés aux quatre coins de l’Europe » nous indique Théo Darroman, manager au sein de La Centrale des SCPI, plateforme internet dédiée à l’épargne immobilière.



L’avis de l’expert :



- Le bon placement retraite numéro 2 : investir son argent sur un PEA

Le PEA ou Plan d’Épargne en Actions propose un grand nombre de possibilités en matière d’investissement boursier.



Avec un PEA il est possible d’investir dans des actions Françaises ou Européennes, dans des fonds d’investissement ou sur des ETF. L’attrait principal du PEA est sa fiscalité avantageuse, en effet, après 5 ans de détention, la plus-value est exonérée. Seuls les prélèvements sociaux de 17,2% sont à payer.



Toutefois, placer son argent sur un PEA entraine une prise de risque peu contrôlée. La fluctuation peut être forte et l’argent placé perdu.



L’avis de l’expert : Malgré une possible performance attrayante, ce type d’investissement est trop volatile et nécessite de fortes connaissances financières. Il est recommandé de ne pas placer une somme importante sur son PEA pour préparer sa retraite.



- Le bon placement retraite numéro 3 : le PER

Comment évoquer le sujet de la retraite sans évoquer le PER (Plan d’Épargne Retraite) ? Est-ce une bonne idée d’investir son argent dans un PER ? L’assurance-vie est désormais concurrencée par le PER crée par la Loi Pacte en 2019. Cette enveloppe a pour objectif la constitution d’un revenu complémentaire pour sa retraite.



L’avantage du PER est également fiscal car les versements effectués sont déductibles des revenus imposables sur le revenu à hauteur de 10% de vos revenus d’activité de l’année précédente. Attention, le rendement final est incertain et les rentes versées une fois à la retraite sont quant à elle fiscalisées.



Cependant, l’argent est bloqué jusqu’au passage à la retraite, on ne peut donc pas en sortir aussi facilement que sur d’autres placements retraite.



L’avis de l’expert : Le PER n’obtient pas le succès escompté et pour cause. Le manque de flexibilité est des performances peu glorieuses viennent ternir l’intérêt de ce placement retraite. Mieux vaut privilégier l’investissement immobilier pour préparer sa retraite avec efficacité.



Qui contacter pour investir en SCPI pour préparer sa retraite ?

Avec des revenus réguliers pouvant dépasser 6% nets par an, l’achat de parts de SCPI est la solution retraite. Que ce soit au comptant, à crédit ou en démembrement temporaire de propriété, il existe une multitude de SCPI et de stratégies pour bien préparer sa retraite.



Pour bénéficier des meilleurs conseils et se constituer un portefeuille multi-SCPI sur mesure, il est nécessaire de faire appel à des professionnels. La Centrale des SCPI, en plus d’une plateforme internet qui permet de s’informer et de comparer toutes les SCPI du marché, propose un suivi personnalisé.



Ces experts indépendants sont joignables au 01.44.56.00.23 pour vous guider dans la préparation de votre retraite. Grâce à cet accompagnement sur mesure et à sa totale indépendance La Centrale des SCPI a su s’imposer comme un incontournable pour profiter d’une retraite dorée.



Bien vivre à la retraite demande une bonne préparation. Investir son argent en parts de SCPI apparait comme une solution adéquate, bien plus que des placements boursiers trop volatiles ou que l’assurance-vie en fonds euros qui peine à procurer de la performance.



Véritable source de revenus complémentaires, investir en SCPI permet d’augmenter sereinement son pouvoir d’achat à la retraite.



« Pour bien profiter de sa retraite, il est nécessaire de la préparer le plus tôt possible. Ces dernières années, il y a eu une réelle prise de conscience. Les épargnants nous contactent de plus en plus jeune pour investir leur argent car ils ont bien compris que la SCPI se positionne clairement comme le placement retraite de référence » conclut Laurent Fages, manager au sein de La Centrale des SCPI.



Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.



Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.



Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.









