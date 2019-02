Article publié le 26/02/2019 à 01:00 | Lu 133 fois Oticon Kaizn : le premier assistant d'audition au monde doté d'une IA Oticon Kaizn s’annonce comme le premier assistant personnel d’audition au monde doté d’intelligence artificielle. Cette innovation est l’aboutissement de la promesse d’une santé auditive personnalisée et axée sur l’humain, pour des milliers d’utilisateurs d’aides auditives au monde. Explications.

Oticon, l’entreprise qui a développé la première aide auditive connectée à Internet au monde, poursuit son engagement de l’amélioration de l’audition avec cette application Kaizn qui préfigure le futur de l’aide auditive. Ce qui devrait intéresser des centaines de milliers de seniors dans le monde…



A l’instar de Spotify qui suggère des nouvelles chansons selon le comportement d’écoute de l’utilisateur, l’intelligence artificielle intégrée à l’application Kaizn s’adapte aux habitudes et à l’environnement de la personne ; afin de connaître ses préférences selon un contexte sonore particulier et règle automatiquement les appareils auditifs pour une expérience sonore optimale.



Le nom Kaizn a été inspiré par un mot japonais qui signifie littéralement « changer pour le meilleur » et qui implique un processus d’amélioration en continu. Cette réflexion est l’élément essentiel de la technologie Oticon Kaizn qui utilise l’intelligence artificielle afin d’étudier et de mieux s’adapter aux besoins des utilisateurs.



« Avec Kaizn, nous exploitons tout le potentiel des soins auditifs personnalisés basés sur les données, en combinant des données locales en temps réel, du Big Data et une intelligence artificielle pour fournir la meilleure expérience sonore » précise Michael Porsbo, responsable produit d’Oticon.



Plus concrètement, cette application collecte et analyse les données relatives à l’utilisation des aides auditives de la gamme Opn et aux environnements d’écoute d’une personne, afin de comprendre ses comportements et préférences auditives pour finalement proposer des recommandations et ajustements en temps réel.



Cet outil doté d’une intelligence artificielle communique avec les utilisateurs à des moments clés pour apprendre leur intention ou leur but, selon les différents environnements sonores. Par exemple, l’application est en mesure de reconnaitre dès que l’usager entre dans un environnement bruyant (dans un restaurant par exemple), et demande à l’utilisateur via une notification s’il a besoin de « concentration » ou de « confort » dans ce milieu.



Ensuite, l’application va ajuster les paramètres de l’appareil auditif selon cette préférence. Avec le temps, il peut automatiser les changements grâce aux retours et à la validation de l’utilisateur ; et peut ajuster automatiquement les paramètres de l’aide auditive Opn dès que l’usager entre dans un environnement bruyant similaire.



Cette solution a obtenu le Prix Best of Innovation du CES 2019 dans la catégorie Logiciels & Applications Mobiles et est également nommé lauréat CES Innovation Honoree dans la catégorie Technologie pour un Meilleur Monde.









