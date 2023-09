Oticon Companion : une application tout-en-un qui facilite la vie des porteurs d'aide auditive au quotidien Parce qu’une large part des seniors es équipée aujourd’hui d’un smartphone et qu’un de leurs usages fréquents est de suivre l’évolution de leur santé via des applications, Oticon vient de lancer Oticon Companion, une application qui permet de faciliter l’acceptation de ses aides auditives les premiers jours, puis d’en tirer le meilleur parti via des fonctions nombreuses de suivi, de personnalisation et d’optimisation.







On le sait, de nos jours, les seniors sont de plus en plus équipés et de plus en plus connectés. Une tendance de fond qui ne va faire que s’amplifier dans les années à venir avec le vieillissement d’une nouvelle génération de soixante et plus…



Ces seniors utilisent leur smartphone pour surfer sur le web, sur les réseaux sociaux, pour envoyer et recevoir des messages, pour consulter leur compte bancaire, pour s’informer sur l’actualité ou se divertir…



Bref, comme tout un chacun. A ceci près que parmi les usages fréquents, les seniors sont très portés sur tout ce qui est e-santé et applications qui permettent de consulter à distance et/ou de suivre l’évolution de leur santé au quotidien.



Il existe ainsi de nos jours, de nombreuses applications (de petits programmes qui se téléchargent sur nos appareils) permettant aux plus âgés de suivre sur smartphone leurs données santé ou d’améliorer leur bien-être et sécurité au quotidien.



S’inscrivant dans cette grande tendance, Oticon, entreprise spécialisée dans les aides auditives, a développé une application « tout-en-un » pensée pour apporter à chaque utilisateur un confort supplémentaire dans l’usage à chaque instant de leurs aides auditives.



Facile à utiliser, elle vise à accompagner les utilisateurs au quotidien tout en permettant de bénéficier de plus de contrôle, d'assistance et d'indépendance où que l’on soit. Ainsi, parmi les différentes fonctions qui facilitent la vie de tous les jours : une fonction de coaching pour les nouveaux appareillés ou encore, la possibilité de retrouver via GPS, ses aides auditives égarées.



Bien évidemment, les possibilités sont encore bien plus nombreuses pour que chacun puisse personnaliser sa perception du son, notamment dans les environnements bruyants, ou pour une thérapie sonore pour les acouphènes.



D’autre part, il est aussi possible de transformer ses aides auditives en oreillettes Bluetooth pour passer des appels téléphoniques clairs et mains libres avec la famille, et d’écouter de la musique et de l'audio à partir d'autres applications.



Oticon Companion est disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play.

Article publié le 07/09/2023 à 01:00 | Lu 244 fois



