Article publié le 26/04/2019 à 01:00 | Lu 71 fois Ostéo à domicile : quant l'ostéopathe vient vous soigner chez vous La société de demain sera une société de services. Et notamment de services à domicile. Voici donc un nouveau concept qui s’inscrit totalement dans cette tendance et qui pourrait rendre de gros services au seniors… En effet, Ostéo à Domicile propose les services d’ostéopathes qui se déplacent chez vous pour traiter vos problèmes et vos douleurs !

On le sait, le mal de dos est le mal du siècle. Selon les statistiques, plus d'un Français sur deux souffrirait d'un mal de dos au moins une fois dans l'année. Une douleur qui conduit une fois sur cinq à un arrêt de travail…



Que faire en cas de dos bloqué ? Surtout si c’est un week-end ou un jour férié ? Les urgences sont débordées, les docteurs aussi et les spécialistes… n’en parlons pas !



Surfant sur une tendance de fond, celle des services médicaux à domicile, Nicolas Masson a fondé Ostéo à Domicile. Le jeune homme est pianiste mais également ostéopathe depuis 2012. Par conviction.



« L’ostéopathie est une méthode de soin originale et très efficace, puisqu’elle remet au centre de la pratique une relation d’écoute et d’attention au patient. Animé depuis toujours par la volonté de soigner et de s’occuper des gens, j’ai été séduit par cette approche » indique Nicolas Masson.



C'est donc pour répondre aux attentes concrètes des patients qu'il a lancé ce réseau d'ostéopathes à domicile qui peuvent gérer toutes les urgences 7j/7 et 365j/an. Ces derniers interviennent sur les urgences et se déplacent avec tout le matériel nécessaire à la séance (table d'ostéopathie, drap d'examens, matériel d'hygiène...) pour garantir une qualité de soins comme en cabinet (aucun soin n'est effectué sur une chaise ou un lit).



Rappelons que les soins en ostéopathie ne se résument pas au mal de dos ! Les ostéopathes –ils sont tous diplômés et agréés par le Ministère de la Santé- peuvent traiter de multiples problèmes : troubles digestifs, troubles du sommeil, troubles musculo-squelettiques (TMS), troubles crâniens (maux de tête, migraines...), douleurs chroniques ou aigües, suivi de traumatismes....



Ils interviennent dans toute l’Île-de-France et principalement dans l’Ouest (78, 92 et Paris Ouest). De plus, ils ont noué un partenariat avec d’autres réseaux d’ostéopathes permettant, en contactant le standard, l’intervention d’un ostéopathe chez vous ou sur votre lieu de travail, sur toute la France métropolitaine. Une facture est remise au patient pour être remboursé par sa mutuelle.









