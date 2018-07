Article publié le 05/07/2018 à 05:06 | Lu 71 fois Orthoscoot : la trottinette de convalescence Ce tricycle déambulateur baptisé Orthoscoot vise à permettre aux personnes âgées et/ou temporairement handicapées par une blessure au pied ou à la cheville de se déplacer en toute liberté et en toute sécurité chez elles ou à l’extérieur. Explications.

On connait tous la trottinette, moyen de transport redevenu à la mode il y a quelques années et dont l’engouement ne faiblit pas avec le temps… Dans l’absolu, cet Orthoscoot fonctionne sur la même base. Mais, il est adapté aux ainés et au patients souffrant de blessures temporaires (cheville ou pied).



Comment s’en servir ? Tout simplement comme une trottinette : le patient positionne sa jambe blessée sur un repose-genou ajustable et se déplace avec sa jambe valide. Le confort, la stabilité et la sécurité sont assurés par les trois roues dont les gros pneus absorbent les chocs.



Parmi ses premiers utilisateurs, on trouve autant des personnes âgées que des sportifs ou des professionnels souhaitant accélérer leur reprise d’activité et de mobilité. Le guidon ajustable en hauteur s’adapte à toutes les tailles entre 1,40 m et 2 m. A noter que cet appareil n’étant pas destiné à être utilisé sur le long terme, il est proposé à la location (voir ci-dessous).



Comme l’indique Ginette, 73 ans : « après une fracture compliquée du talon, j’ai eu mon pied complètement immobilisé pendant quatre semaines. Je n’avais plus assez de force pour utiliser des béquilles. L’Orthoscoot m’a permis de rester active durant tout le temps de ma convalescence »



Dans la pratique, ce tricycle permet de concilier la décharge totale et la protection du membre blessé, indispensable à la guérison, avec le maintien d’une activité physique en toute sécurité qui évitera la perte de masse musculaire (sarcopénie) qui peut s’avérer très problématique chez les ainés. Pliable et transportable dans le coffre d’une voiture, cet appareil est par ailleurs équipé d’un porte-béquilles et d’un compartiment de rangement pour transporter son sac ou ses achats.



Fabriqué en Allemagne, l’Orthoscoot est distribué en France par la société Osmose, expert en matériel et prothèses orthopédiques depuis dix ans. Il est proposé à la location pour une durée de 4 semaines au prix de 435 euros TTC. Selon ses besoins thérapeutiques, le patient peut prolonger la location pour 84 euros TTC par semaine.