Oreille en balade : lauréat du prix de la Fondation Korian pour le Bien-vieillir

Découvrir un village et son patrimoine racontés par les anciens qui vous confient à l’oreille leurs souvenirs. C’est tout l’objet des « Oreilles en balade », des parcours sonores valorisant le patrimoine local, co-construits avec tous les acteurs de villages, dont les écoles.



Ici, casque sur les oreilles, des ambiances sonores et le récit des aînés, qui racontent les lieux, les grands moments, les petites anecdotes, leur vie au sein de leur village. Pour élaborer ces promenades sonores, des réunions publiques ont été organisées dans chacun des dix villages concernés afin que les villageois désignent ensemble les lieux à visiter et les personnes à interroger, porteurs des anecdotes historiques.



En parallèle, un travail de recueil a également été confié aux enfants pour solliciter les souvenirs d’enfance des adultes de leur entourage.



« La dimension intergénérationnelle est un axe fort du projet. Les enfants n’ont pas conscience que leurs grands-parents ou arrière grands-parents ont des choses à leur transmettre. Et les anciens n’osent pas raconter s’il n’y a pas de questions. Grâce à l’émergence des histoires racontées, les enfants découvrent la richesse du lien avec les personnes âgées et les anciens se laissent surprendre par l’intérêt porté à leur vécu et à leurs souvenirs », souligne Sophie Pillods, créatrice du projet et directrice du Centre Culturel « Aveyron Ségala Viaur ».



« (…) Le projet lauréat, la création d’archives sonores « Les oreilles en balade » développée par le centre culturel « Aveyron Ségala Viaur » est un projet exemplaire et ambitieux qui fait appel à la mémoire des anciens pour valoriser et faire connaître le patrimoine local. Korian mettra son réseau et celui de ses partenaires à la disposition des initiateurs de cette belle initiative pour leur permettre de poursuivre son développement à plus large échelle » a indiqué à cette occasion Sophie Boissard, Présidente de la Fondation Korian pour le bien vieillir.



Oreilles en balade, lancement officiel le 9 juillet 2018

10 balades sonores en 6 étapes en Aveyron dans les villages de Prévinquière, Rieupeyroux, La Salvetat, Vabre-Tizac, St Salvadou, La Bastide-Lévêque…