Opération des yeux et chirurgie ophtalmologique La chirurgie ophtalmologique propose un éventail large d’interventions dont l’objectif est la correction des problèmes oculaires pouvant se traduire par des maladies complexes ou de simples troubles de la vision. Les opérations des yeux sont aujourd’hui d’une grande efficacité et peu invasives, grâce notamment, aux avancées technologiques récentes. Voici les différentes opérations et la chirurgie ophtalmologique possibles. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 11 Septembre 2024



Les différentes opérations des yeux







L’opération à recours aux ultrasons sous le terme de “phacoémulsification”, ce qui permet d’extraire le cristallin opacifié et de corriger la vision grâce à un implant intraoculaire.



La chirurgie de la rétine est également possible pour traiter des pathologies graves comme la rétinopathie diabétique ou le décollement de la rétine, sans laquelle, une dégradation profonde de la vision est possible.



La chirurgie réfractive est quant à elle envisagée si vous souffrez d’astigmatisme, hypermétropie, de presbytie ou de myopie. Cette intervention permet de réduire la dépendance à sa correction optique, et parfois même de vivre sans lunettes et sans lentilles de contact.



La chirurgie du strabisme corrige les défauts d’alignement des yeux, une opération très courante chez les enfants.



Parmi les autres opérations, citons la chirurgie du glaucome pour la ralentir la progression de la maladie, même si la première solution reste un traitement médicamenteux (collyres).



Et bien sûr… la chirurgie esthétique des paupières pour traiter les signes visibles du vieillissement du regard.



Évoquons la réduction des excès de peau (blépharoplastie), le traitement d’une chute de la paupière supérieure (ptosis), la correction de la paupière orientée vers l’extérieur ou l’intérieur (ectropion)...







Informations générales sur les injections IVT et le laser



Au-delà des interventions chirurgicales, les pathologies oculaires peuvent également être traitées par des techniques peu invasives comme le laser et les injections intra-vitréennes (IVT).



Ces dernières s’utilisent fréquemment pour les maladies dégénératives comme la DMLA. Le principe consiste à réaliser une injection dans l’œil afin de ralentir le développement de la maladie. Le laser est également d’une grande utilité pour le traitement du glaucome et le traitement précoce du décollement de rétine.







En quoi consistent les opérations réfractives ?



La chirurgie réfractive trouve sa place dans le traitement des patients ayant pour souhait de se passer de lentilles ou de lunettes.



Différents procédés sont possibles, comme la chirurgie soustractive par laser (LASIK, SMILE, PKR) et la chirurgie additive par pose d’implants intraoculaires : les implants phakes.



Lutter contre le vieillissement des tissus par la chirurgie esthétique et les injections des paupières

Avec l’âge, la peau des paupières s’affaisse naturellement et la chirurgie esthétique permet de combattre ce phénomène.



Les injections de Botox et d’acide hyaluronique constituent une solution médicale

La chirurgie du ptosis, la blépharoplastie et la correction de l’entropion ou de l’ectropion constituent des solutions chirurgicales.



Il existe un vaste éventail d’opérations et un rendez-vous préalable s’avère nécessaire afin de déterminer la ligne de conduite à suivre.



Il s’agit alors de rencontrer un spécialiste dans le domaine afin de recevoir des conseils avisés. Une opération laser des yeux et chirurgie ophtalmologique est parfois requise pour traiter un trouble oculaire. C’est notamment le cas de la chirurgie de la cataracte, très fréquente chez les personnes âgées.L’opération à recours aux ultrasons sous le terme de “phacoémulsification”, ce qui permet d’extraire le cristallin opacifié et de corriger la vision grâce à un implant intraoculaire.La chirurgie de la rétine est également possible pour traiter des pathologies graves comme la rétinopathie diabétique ou le décollement de la rétine, sans laquelle, une dégradation profonde de la vision est possible.La chirurgie réfractive est quant à elle envisagée si vous souffrez d’astigmatisme, hypermétropie, de presbytie ou de myopie. Cette intervention permet de réduire la dépendance à sa correction optique, et parfois même de vivre sans lunettes et sans lentilles de contact.La chirurgie du strabisme corrige les défauts d’alignement des yeux, une opération très courante chez les enfants.Parmi les autres opérations, citons la chirurgie du glaucome pour la ralentir la progression de la maladie, même si la première solution reste un traitement médicamenteux (collyres).Et bien sûr… la chirurgie esthétique des paupières pour traiter les signes visibles du vieillissement du regard.Évoquons la réduction des excès de peau (blépharoplastie), le traitement d’une chute de la paupière supérieure (ptosis), la correction de la paupière orientée vers l’extérieur ou l’intérieur (ectropion)...Au-delà des interventions chirurgicales, les pathologies oculaires peuvent également être traitées par des techniques peu invasives comme le laser et les injections intra-vitréennes (IVT).Ces dernières s’utilisent fréquemment pour les maladies dégénératives comme la DMLA. Le principe consiste à réaliser une injection dans l’œil afin de ralentir le développement de la maladie. Le laser est également d’une grande utilité pour le traitement du glaucome et le traitement précoce du décollement de rétine.La chirurgie réfractive trouve sa place dans le traitement des patients ayant pour souhait de se passer de lentilles ou de lunettes.Différents procédés sont possibles, comme la chirurgie soustractive par laser (LASIK, SMILE, PKR) et la chirurgie additive par pose d’implants intraoculaires : les implants phakes.Lutter contre le vieillissement des tissus par la chirurgie esthétique et les injections des paupièresAvec l’âge, la peau des paupières s’affaisse naturellement et la chirurgie esthétique permet de combattre ce phénomène.Les injections de Botox et d’acide hyaluronique constituent une solution médicaleLa chirurgie du ptosis, la blépharoplastie et la correction de l’entropion ou de l’ectropion constituent des solutions chirurgicales.Il existe un vaste éventail d’opérations et un rendez-vous préalable s’avère nécessaire afin de déterminer la ligne de conduite à suivre.Il s’agit alors de rencontrer un spécialiste dans le domaine afin de recevoir des conseils avisés.







La rédaction vous conseille < > Une orchidée pour la mémoire : une 11ème édition pour lutter contre Alzheimer Smart-Bear : une grande étude européenne pour l'autonomie des seniors