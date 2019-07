Article publié le 03/07/2019 à 01:24 | Lu 787 fois Opération Tranquillité Vacances : pour limiter les casses ! Enfin, les grandes vacances arrivent… Les bagages sont presque terminés, les plantes arrosées, l’eau et le gaz coupés, les volets fermés, etc. Il faut maintenant prendre la route. Mais à chaque départ, c’est la même angoisse. Celle du cambriolage ! Afin de rassurez les citoyens, la police propose chaque année l’Opération Tranquillité Vacances.

C’est une crainte permanente. Dès qu’on part en vacances, on y pense, forcément… « Et si, pendant mon absence, mon appartement était cambriolé ? ». Il n’y a plus vraiment de règles ni d’heures, les voleurs sont actifs tout au long de l’année à tout moment, et sans vergogne. Mais bien évidemment, encore plus durant les grandes vacances où appartements, maisons et immeubles sont moins surveillés…



Afin de réduire les risques, en l’occurrence le risque zéro n’existe pas, il y a tout de même l’Opération Tranquillité Vacances (OTV). Ce n’est pas compliqué, au minimum 48h avant de partir, prévenez la police ou la gendarmerie de votre absence prolongée afin qu’ils puissent surveiller votre domicile lors de leurs patrouilles. En cas de problème (tentative d’effractions ou effractions), vous serez prévenu afin de pouvoir agir au plus vite et de limiter les dégâts.



Dans la pratique, l’inscription à OTV s'effectue en se connectant au site service-public.fr et en cliquant sur l’onglet « justice » puis « vol-Vandalisme-Escroquerie ». On accède ensuite à un formulaire fourni par le ministère de l’Intérieur.



Le formulaire disponible en ligne doit être ensuite rempli, imprimé, puis transmis au commissariat ou à la brigade de gendarmerie avant le départ de son domicile. Il doit être ensuite rempli, imprimé, puis transmis au commissariat ou à la brigade de gendarmerie au moins 2 jours avant le départ de son domicile. Attention, en cas de retour anticipé, prévenez les forces de l’ordre !



D’autre part, en ces veilles de grandes vacances, la police vous propose quelques recommandations à mettre en place, pour une fois encore, limiter la casse. Ou les casses plutôt… Tout d’abord, ne laissez pas votre courrier s’accumuler dans la boîte aux lettres. La Poste ou votre gardienne peuvent les conserver pour vous. Vous pouvez même le renvoyer vers votre lieu de vacances.



Pensez aussi à demander à un proche ou à un voisin de passer chez vous pour ouvrir/fermer les volets, pour allumer une lumière (des programmateurs mettent en marche tout matériel électrique). Sachez qu'il existe aussi des solutions qui, grâce aux NTIC, vous permettent de visualiser votre appartement à tout instant, sur votre téléphone mobile, même en étant à l'autre bout de la planète.



N’oubliez pas de renvoyer votre ligne téléphonique fixe vers un autre numéro auquel une personne pourra répondre (vers un numéro de mobile par exemple). De cette manière, un cambrioleur qui appelle chez vous ne saura pas que l’appartement est vide.



Prévenez aussi vos voisins de confiance et votre gardien de votre absence. Dernier point : ne jamais inscrire votre adresse sur votre trousseau de clés ! C’est le meilleur moyen de se faire cambrioler en cas de perte. De même qu’il ne faut jamais les laisser dans votre boite aux lettres.



Si vous êtes victime ou témoin d'un cambriolage, composez le 17 (depuis un poste fixe) ou le 112 (depuis un mobile). Sachez que la majorité des arrestations en flagrant délit survient à la suite d’un signalement par le voisinage.



Sachez également que le dépôt de plainte après un cambriolage est indispensable. Il permet aux cellules anti-cambriolages de faire des recoupements et ainsi d’appréhender les malfaiteurs. La police technique et scientifique se déplace sur chaque cambriolage pour relever les traces et indices. Sur ce, bonnes vacances !











Dans la même rubrique : < > Canicule : le groupe Accor accueille les ainés dans ses espaces climatisés Julia Hawkins, 103 ans : un cent mètres en 46 secondes !