Article publié le 12/11/2020 à 09:18 | Lu 2202 fois Opération Coup de Pouce pour l’emploi des cadres seniors : 11ème édition déjà !





Alors que la France risque de devoir faire face à des vagues de licenciements dans les mois à venir, les cadres seniors sont au cœur de cette nouvelle saison, la 11ème déjà, de « l’Opération Coup de pouce » organisée par Syntec Conseil Recrutement, l’association professionnelle des cabinets de Conseil en Recrutement. Détails.

Le premier temps aura lieu durant la semaine de 7 au 11 décembre 2020 et se tiendra dans toute la France dans les cabinets participants à l’opération. Cela consistera en un entretien gratuit d’une heure avec un consultant en recrutement et en parallèle, la diffusion de deux webinaires.



Le deuxième temps de cette opération se déroulera l’année prochaine, en 2021 dans cinq villes de l’Hexagone : Paris bien sûr, mais aussi Lille, Lyon, Bordeaux et Rennes (soit une ville par mois) sur une période qui ira de février à juin 2021 et prendra la forme d’ateliers, de jobdating et de séances de coaching.



« Alors que la crise sanitaire va probablement accentuer les difficultés dans le monde de l’emploi, il était important pour nous de maintenir ce rendez-vous annuel et de proposer une opération d'envergure pour accompagner les cadres seniors qui sont les plus fragilisés par cette situation singulière », explique Antoine Morgaut, président de Syntec Conseil -Recrutement.



Cette opération a pour but, lors d’un entretien d’une heure, en face à face ou par zoom, d’aider les cadres seniors en recherche d’emploi à valoriser leur parcours et leurs compétences, à faire émerger la valeur ajoutée de leur profil et à mieux gérer leurs démarches.



Les cadres seniors sont au cœur de cette nouvelle édition (la 11ème déjà). En cette année particulière (Covid-19 oblige et avec le risque de vagues de licenciements à venir), cette opération souhaite prendre de l'ampleur et se déclinera en deux temps.

Depuis le 9 novembre dernier, les cadres séniors en recherche d'emploi peuvent s'inscrire via une plateforme dédiée à l'opération nationale et obtenir ainsi un rendez-vous dans l'un des cabinets membres de Syntec Conseil. Il leur suffira de remplir un formulaire et de préciser leur ville.

Un rendez-vous sera par la suite fixé par un consultant en recrutement pour un échange constructif sur le profil, le CV et la recherche d'emploi.









