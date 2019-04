Article publié le 10/04/2019 à 02:43 | Lu 182 fois Once Again : l'appli de "slow dating" réservée aux plus de 50 ans L’équipe de Once, qui s’annonce comme l’inventeur du « slow dating », lance une nouvelle application. Cette fois-ci, cette dernière baptisée Once again ; elle est réservée aux célibataires de plus de cinquante ans pour des rencontres uniquement sur smartphones.

Depuis une quinzaine d’années, les sites de rencontres pour les seniors ont le vent en poupe. Les quinquas-sexas et plus étant de plus en plus concernés par les séparations et par l’envie, bien naturelle, de retrouver l’âme sœur.



Aujourd’hui, signe des temps, les rencontres en ligne, se passent surtout par le biais des applications que l’on télécharge sur son téléphone. Il suffit de voir le succès rencontré par Tinder ! Dans ce contexte, rient d’étonnant à ce que des applis de rencontres seniors se développent également pour ces millions de célibataires de 60 ans et plus.



Si une application comme Tinder par exemple, favorise le « speed dating », les rencontres faciles voire même, purement orientées « coups d’un soir », Once favorise quant à elle, une approche « slow dating » qui séduit surtout les plus de 60 ans.



Comme le souligne Jean Meyer, fondateur de Once et Once Again : « la rencontre adressée aux plus de 50 ans s’est jusqu’à présent cantonnée au web. Le « slow dating » s’applique parfaitement à cette population pour qui la qualité des rencontres est plus importante que la quantité. Quand on a plus de 50 ans on ne « like » pas 1 000 profils en espérant que l’un d’entre eux acceptera d’aller boire un verre dans l’heure. »



Avec une rencontre par jour et la fin du « swipe » (on glaisse à gauche on n’aime pas, on glisse à droite on aime) sans fin, Once a repensé la rencontre sur mobile en ne prenant que quelques minutes par jour à ses utilisateurs pour découvrir le profil qui a été choisi pour eux.



Sur Once Again le principe reste le même, qualité VS quantité afin de prendre le temps de se rencontrer. Cette appli s’adresse exclusivement aux plus de 50 ans. L’âge est vérifié et les moins de 50 ans n’ont pas le droit de s’inscrire. L’algorithme de « matching » a lui aussi été revu et corrigé pour mieux répondre aux besoins et envies des quinquas. Disponible gratuitement sur Google Play et App Store.











