Article publié le 18/02/2022 à 01:00 | Lu 62 fois Omena : un service de santé digitale pour accompagner les Françaises dans la ménopause





Pour mieux vivre leur ménopause, trois jeunes ont développé l’application Omena, un service de santé digital pour les femmes qui souffrent pendant cette période de leur vie, en impliquant une communauté de médecins spécialistes et de femmes engagées sur ce sujet pour ainsi leur permettre de profiter d’un accompagnement médical durant toutes les étapes de leur ménopause.

On le sait, la ménopause est un moment charnière qui marque la fin de la fertilité des femmes. Et pour plus des trois-quarts d’entre elles, elle est synonyme de nombreux symptômes : anxiété, prise de poids, chute de cheveux, bouffées de chaleur ou encore insomnies et ce parfois sur plusieurs années.



Dans le fait, au quotidien, la ménopause est une période qui peut être pour certaines difficile à vivre et pour laquelle l’accompagnement médical ou psychologique reste encore peu développé. Les médecins et pharmaciens sont en effet rarement formés pour répondre aux questions des femmes qui, par conséquent, n’osent pas ou plus en parler alors qu’il existe des solutions pour soulager ces maux.



Dans ce contexte, cette application se propose d’offrir des conseils (nutrition, sexo, santé, bien-être, psycho) écrits par des professionnels de santé spécialistes. Mais aussi, un forum pour échanger avec la communauté ou poser ses questions à des praticiens experts. Des articles et des vidéos sont aussi à disposition pour aider les femmes à mieux comprendre leur corps.



Précisons qu’un questionnaire permet à chacune de préciser ses symptômes ou attentes. L’application propose un contenu 100% personnalisé avec chaque jour un conseil ou une idée d’activité pour aider chaque femme à mieux vivre les désagréments vécus pendant la ménopause.



Méditation, nutrition, thérapies comportementales cognitives ou encore yoga, Omena valorise aussi bien la parole médicale grâce à ses experts professionnels de santé que les pratiques bien-être qui peuvent s’inscrire dans une démarche globale de reconnexion à soi et à son corps.



A portée de main, chaque jour ou ponctuellement lorsque l’on cherche un conseil ou un avis d’expert sur un sujet précis, Omena se veut être le guide de référence pour “une ménopause sereine”.



" Omena répond à une demande de la part des femmes qui sont aujourd’hui peu accompagnées pendant leur ménopause. Nombre d’entre elles sont persuadées des risques du traitement hormonal et n’osent pas consulter, ou si elles l’envisagent, n’ont pas d’interlocuteur spécialisé » indique Brigitte Letombe - gynécologue médicale et membre du conseil médical Omena.



Et d’ajouter : « elles sont également nombreuses à penser que les désagréments de la ménopause ne sont qu'un mauvais moment à passer et qu’elles doivent affronter cela seules. Enfin les femmes n’ont bien souvent aucune notion des risques de morbi-mortalité, osseux, cardiovasculaires et métaboliques, dus à l'hyperoestrogénie (carence en oestrogènes) ».



« Il est essentiel qu’un service de santé prenne la parole sur ces sujets, mette à disposition des interlocuteurs pertinents et propose un soutien ainsi qu’une base d’informations fiables pour aider toutes celles qui souhaitent agir ou prévenir les désagréments de la ménopause ».



L’application Omena est disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play









Dans la même rubrique < > Salon Vivre Autrement : pour vivre au quotidien au naturel Pour en finir avec le mal de dos du Dr Bernadette de Gasquet (livre)