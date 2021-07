Article publié le 28/07/2021 à 09:20 | Lu 52 fois Old : vieillissement accéléré sur plage de rêve (film)





Le réalisateur M. Night Shyamalan vient de sortir son tout dernier long-métrage : intitulé Old, avec Gabriel Garcia Bernal et Vicky Krieps, ce film, tiré d’une bande dessinée, raconte l’histoire d’une famille qui se retrouve coincée sur une plage de rêve où les vacanciers sont sujets à un vieillissement ultra-accéléré !

D’un côté, une plage paradisiaque. De l’autre, un cauchemar… des vacanciers qui vieillissent en accéléré ! Chaque demi-heure passée sur cette plage représente une année de vie…



Ce nouveau film de M. Night Shyamalan, le réalisateur américain d’origine indienne de Sixième Sens, d’Incassable ou de Signes, vient de sortir sur les écrans français avec Gabriel Garcia Bernal et Vicky Krieps dans les rôles principaux.



Le scénario de ce nouveau long-métrage est tiré d’une bande dessinée, Château de sable, de Pierre Oscar Levy et Frederik Peeters (qui fut offert au réalisateur par ses filles). L’histoire : en vacances dans les tropiques (le film a été tourné en République Dominicaine), une famille s’arrête pour quelques heures sur un atoll isolé où ils découvrent avec effroi que leur vieillissement y est fortement accéléré et que leur vie entière va se retrouver réduite à cette ultime journée.



« Quand j'étais petit, indique M. Night Shyamalan, j'avais peur de tout ! Par exemple, j'étais terrifié à l'idée de prendre l'avion. C'est peut-être pour cette raison que mon cinéma propose des variations sur ce thème, je parle un peu de la mort aussi, de la crainte de vieillir, de la crainte liée à la provocation de l'inconnu. En tant que narrateur, j'essaie de provoquer l'inconnu. Et la mort, c'est le summum de l'inconnu ».



De son côté, le producteur de ce film Steven Schneider, ajoute « chaque personnage a sa trajectoire, et l’histoire, singulière et profonde, aborde des thèmes qui parlent à chacun d’entre nous. Surtout à l’époque actuelle. Night a su saisir ce qu’il y a de fantastique, de terrifiant, d’étrange et de surréaliste dans l’existence ».











