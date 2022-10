Old people : les seniors attaquent (film d'horreur)

Alors qu’Halloween approche, son cortège de films d’horreur se déploie dans les salles obscures et sur les plateformes vidéo.



Dernier en date en la matière ? Old People, un long-métrage allemand d’Andy Fetscher de 90 minutes qui met en scène des personnes âgées qui se mettent à attaquer tous ceux qui se trouvent sur leur passage.



L’histoire est celle d’Ella qui retourne dans sa ville natale avec ses enfants pour le mariage de sa sœur. Elle y découvre un village isolé déserté par les jeunes générations depuis longtemps, abandonnant sur place les vieux à leur triste sort.



Tout commence lors de la nuit de noces des jeunes mariés… Un terrible orage frappe et d’un coup, les résidents d’une maison de retraite adoptent des comportements très étranges, bizarres, inhabituels…



Menés par un retraité gigantesque, ces derniers vont attaquer leurs soignants avec une brutalité insoutenable. Après une panne d’électricité, les pensionnaires enfoncent les portes et s’enfuient sous une pluie glaciale.



La musique les attire à la fête de mariage où Ella va bientôt devoir se battre pour la survie de sa famille.



Espérons qu’il s’agit bien d’un film d’horreur et non d’un film d’anticipation… Sinon, attention aux guerres entre les générations !