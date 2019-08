Article publié le 30/08/2019 à 06:41 | Lu 103 fois Offre d'isolation à 1 euro : attention au démarchage téléphonique ! La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vous alerte sur les offres d'isolation à 1 euro proposées par des sociétés se présentant au téléphone comme des organismes officiels.

Les nombreuses plaintes recensées par la DGCCRF incitent à la plus grande prudence :

- ne pas donner suite à des entreprises qui se disent mandatées par des organismes publics ou qui vous menacent de pénalités ;

- effectuer des recherches sur l'identité de l'émetteur de l'appel ou de la société qu'il représente et de redoubler particulièrement de vigilance s'il est domicilié à l'étranger ;

- lire attentivement les dispositions figurant en petits caractères ;

- et enfin, ne jamais signer dans la précipitation.



L'offre d'isolation à 1 euro, valable jusqu'au mois de décembre 2020, est soumise à certaines conditions tenant compte de la nature des travaux et aussi des revenus des ménages. L'entreprise de travaux doit être signataire de la charte « coup de pouce » du Ministère de la Transition écologique et Solidaire.



