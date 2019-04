Article publié le 08/04/2019 à 02:00 | Lu 182 fois Octoplus de Gilbert Terrisse : vieux et alors ? (récit) Les éditions du Panthéon viennent de publier Octoplus, un récit de 80 pages (11,90 euros) plein d’humour écrit par Gilbert Terrisse, qui illustre avec verve le rejet de l'entrée dans la vieillesse selon les codes martelés par la société. Un sujet plus que jamais d’actualité.

Depuis une dizaine d’années, de plus en plus de livres traitent des problématiques seniors, ce qui est bien légitime puisque le monde vieillit et que les lecteurs de 50 ans et plus sont de plus nombreux. Récit, roman, témoignages, études sociétales, etc. Les sujets sont nombreux et les angles divers.



Octoplus, manuel de survie pour éviter d'entrer dans la vieillesse contre son grè est un récit. Ecrit par Gilbert Terrisse, ce petit livre aborde avec humour un sujet de société : celle de l’avancée en âge et de sa représentation dans le monde d’aujourd’hui résolument tourné vers le jeunisme.



L’histoire est celle de Charles, un vieux monsieur qui vient de célébrer ses 80 ans. D’où le titre Octoplus. Oui mais voilà, Charles est un personnage haut en couleur qui décide de « choisir » son âge plutôt que de le subir. Il se préoccupera dès lors plus de sa vie, que de son espérance de vie. Une allégorie du carpe diem.



Extrait : « Charles attendait cette date comme un arrêt actant son entrée officielle et malheureusement définitive dans la vieillesse. 80 ans !!! Et en plus, les statistiques sont là : les Français mâles vivent en moyenne jusqu’à 79 ans et les femmes jusqu’à 85 ans : quoi qu’il arrive, Charles sera condamné à vivre avec des vieilles… Et lui, Charles était déjà mort, statistiquement, ce jour de ses quatre-vingt balais. »













