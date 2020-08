Article publié le 28/08/2020 à 08:32 | Lu 76 fois OM 4 de DJI : pour des prises de vue nomades et plus faciles à réaliser





DJI est très doué pour deux choses : les drones et nous aider tous, à filmer des vidéos correctes. Semblant abandonner la marque Osmo, cet OM 4 est la dernière nacelle pliable pour smartphone de la société.





Comme l’Osmo Mobile 3 avant lui, la conception pliable de l’OM 4 le rend hautement portable, et il peut prendre en charge les téléphones plus lourds.



Comme vous vous en doutez, l’OM 4 est livré avec une multitude de modes de prise de vue préprogrammés, comme le zoom dynamique, la prise de vue tournante, la vue accélérée et le panorama 3×3, pour n’en nommer que quelques-uns.



Grâce à un suivi amélioré, vous pouvez vous attendre à une meilleure distinction entre les sujets tels que les adultes, les enfants et les animaux domestiques, et les commandes gestuelles facilitent l’enregistrement en déplacement.



L’OM 4 est disponible à l’achat dès aujourd’hui pour 149 euros.



