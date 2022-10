Article publié le 11/10/2022 à 01:00 | Lu 121 fois Nouvelle campagne de rappel contre le Covid-19 : les seniors





Une nouvelle campagne de rappel vaccinal contre la Covid-19 a démarré le 3 octobre dernier avec de nouveaux vaccins adaptés aux variants. Quels sont les nouveaux vaccins bivalents et qui est concerné par cette campagne ? Service-Public.fr vous informe.





Qui est concerné ?

La Haute autorité de santé (HAS) recommande, dans son avis du 11 septembre 2022, la vaccination aux personnes suivantes :

- les personnes âgées de plus de 60 ans ;

- les résidents d'Ehpad et d'unités de soins de longue durée (USLD) ;

- les personnes à risque de forme grave de la maladie (immunodéprimés, femmes enceintes, personnes de moins de 60 ans identifiées comme étant à risque) ;

- les personnes vivant dans l'entourage ou en contact régulier avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables ;

- les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social.



Quand faire cette dose de rappel ?

L'administration de la dose de rappel peut être effectuée :

- dès 3 mois après la dernière injection pour les personnes de 80 ans et plus, les résidents en Ehpad ou en USLD et les personnes immunodéprimées ;

- dès 6 mois après la dernière injection pour les autres personnes.



En cas d'infection récente à la Covid-19, il faut prévoir un délai de 3 mois entre l'infection et la dose de rappel.



À noter : le téléservice



Rappel : le 18 octobre démarre la campagne de vaccination annuelle contre la grippe. À partir de cette date, les deux vaccins pourront être administrés au même moment, le ministère de la Santé et de la Prévention rappelant que la vaccination contre la Covid-19 est pleinement compatible avec celle de la grippe.



Où se faire vacciner ?

La dose de rappel peut être effectuée chez votre médecin traitant, en pharmacie, dans un cabinet infirmier ou dans les centres de vaccination disponibles.



Trouver un lieu de vaccination près de chez vous et prendre rendez-vous .



Quels sont les nouveaux vaccins ?

La Haute autorité de santé recommande de privilégier, pour cette campagne automnale, les vaccins bivalents adaptés aux variants d'Omicron (tous à ARN messager). Trois vaccins bivalents ont reçu la validation de l'Agence européenne du médicament : deux de Pfizer/BioNTech et un de Moderna.



La HAS précise que « ce ne sont pas des nouveaux vaccins mais des vaccins adaptés aux souches circulantes », à l'image des vaccins contre la grippe saisonnière qui sont actualisés chaque année selon les virus les plus susceptibles de circuler pendant l'hiver. Les vaccins de Moderna et Pfizer ciblent le variant BA.1 d'Omicron, en plus de la souche originale, et le deuxième vaccin de Pfizer/BioNTech est adapté aux sous-variants BA.4 et BA.5.



À noter : les vaccins « classiques » (notamment les monovalents de Pfizer et Moderna) restent efficaces contre le virus. Ce sont les seuls autorisés pour toute personne non vaccinée qui souhaiterait s'engager dans un parcours vaccinal.



Il est en outre rappelé l'importance des gestes barrières contre toutes les autres formes virales hivernales, grippe, bronchiolite, rhinovirus, etc. Il est recommandé aux personnes présentant des symptômes, ou se trouvant en présence d'une personne fragile, de porter le masque.



Source Le ministre de la Santé a annoncé le lancement de cette nouvelle campagne automnale, alors que la période est propice à une circulation active du virus. Elle s'inscrit dans la continuité de la campagne de deuxième rappel lancée en mars 2022.- les personnes âgées de plus de 60 ans ;- les résidents d'Ehpad et d'unités de soins de longue durée (USLD) ;- les personnes à risque de forme grave de la maladie (immunodéprimés, femmes enceintes, personnes de moins de 60 ans identifiées comme étant à risque) ;- les personnes vivant dans l'entourage ou en contact régulier avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables ;- les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social.- dès 3 mois après la dernière injection pour les personnes de 80 ans et plus, les résidents en Ehpad ou en USLD et les personnes immunodéprimées ;- dès 6 mois après la dernière injection pour les autres personnes.En cas d'infection récente à la Covid-19, il faut prévoir un délai de 3 mois entre l'infection et la dose de rappel.: le téléservice Mon rappel vaccin Covid permet aux personnes de 60 ans et plus de connaître facilement la date à laquelle elles doivent réaliser leur dose de rappel.: le 18 octobre démarre la campagne de vaccination annuelle contre la grippe. À partir de cette date, les deux vaccins pourront être administrés au même moment, le ministère de la Santé et de la Prévention rappelant que la vaccination contre la Covid-19 est pleinement compatible avec celle de la grippe.La dose de rappel peut être effectuée chez votre médecin traitant, en pharmacie, dans un cabinet infirmier ou dans les centres de vaccination disponibles.Trouver un lieu de vaccination près de chez vous et prendre rendez-vous .La Haute autorité de santé recommande de privilégier, pour cette campagne automnale, les vaccins bivalents adaptés aux variants d'Omicron (tous à ARN messager). Trois vaccins bivalents ont reçu la validation de l'Agence européenne du médicament : deux de Pfizer/BioNTech et un de Moderna.La HAS précise que « ce ne sont pas des nouveaux vaccins mais des vaccins adaptés aux souches circulantes », à l'image des vaccins contre la grippe saisonnière qui sont actualisés chaque année selon les virus les plus susceptibles de circuler pendant l'hiver. Les vaccins de Moderna et Pfizer ciblent le variant BA.1 d'Omicron, en plus de la souche originale, et le deuxième vaccin de Pfizer/BioNTech est adapté aux sous-variants BA.4 et BA.5.: les vaccins « classiques » (notamment les monovalents de Pfizer et Moderna) restent efficaces contre le virus. Ce sont les seuls autorisés pour toute personne non vaccinée qui souhaiterait s'engager dans un parcours vaccinal.Il est en outre rappelé l'importance des gestes barrières contre toutes les autres formes virales hivernales, grippe, bronchiolite, rhinovirus, etc. Il est recommandé aux personnes présentant des symptômes, ou se trouvant en présence d'une personne fragile, de porter le masque.









Dans la même rubrique < > Cancer du sein : dépistage gratuit à partir de 50 ans Liens entre Alzheimer et Covid-19 : le point de vue du professeur Hélène Amieva