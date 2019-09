"Nos petits secrets" au théâtre Le Mélo d'Amélie

Ce vaudeville moderne offre au spectateur des rencontres improbables entre 4 personnages bien différents, cela grâce au hasard d’une location de vacances partagée dans le sud de la France.



Se retrouvent réunis, l’instant d’un bref séjour, Pat le macho dragueur acteur de porno, Muriel l’instit burn-outée suicidaire en mal d’amour, Kevin le prêtre pas très catholique accro aux réseaux sociaux et Clara, la cleptomane compulsive au bord de la rupture. Un cocktail détonnant !



Tous les ingrédients sont réunis pour que, lors de cette cohabitation éphémère, chacun révèle ses petits secrets souvent inavouables en se mettant à nu lors de situations souvent coquasses. Dans les dialogues loufoques où s’expriment incompatibilités d’humeur, quiproquos et curiosités, se glissent tocs, manies, obsessions et addictions brisant l’image lisse de chacun.



Le jeu des acteurs bien rythmé laisse entrevoir une belle complicité entre eux, libérant une énergie communicative.



Le décor sobre et bucolique d’une location estivale se prête naturellement à ces scènes légères et cocasses qui déclenchent rires et fous rires auprès du public hilare.



Ce récit original a été imaginé par Romaric Poirier et mis en scène par Arnaud Caron et Mathilde Sereys. Joué avec talent avec Cyril Benoit, Cécile Coves, Matthieu Gautier et Floriane Jourdain, cette pièce vous garantit de passer une soirée légère sans prise de tête !



Alex Kiev