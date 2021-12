Nos aimés : nouvelle enseigne spécialisée dans le maintien à domicile des ainés

Le groupe Domia est spécialisé dans les services à la personne d’une manière générale. Il possède d’ores et déjà deux autres enseignes : Acadomia, spécialisée dans le soutien scolaire à domicile, créée en 1989 et Shiva, spécialisée dans le ménage et repassage à domicile, créée en 2002.



Nos Aimés, qui vient de voir le jour en cette fin 2021 est donc dédiée au maintien à domicile des personnes âgées ou celles dont l’autonomie est réduite par un handicap ou une maladie. Comme le souligne le communiqué du groupe, cette nouvelle enseigne devrait bénéficier de la complémentarité avec Shiva et notamment de ses agences déjà existantes partout sur le territoire français.



Ces agences sont souvent le premier contact avec un aîné et/ou avec sa famille et ses proches. Elles ont été conçues pour que cette première rencontre, comme les suivantes d’ailleurs, reflètent la philosophie de l’enseigne (écoute, respect et qualité) ce, dans un cadre qui se veut « chaleureux et raffiné » et un esprit “comme à la maison” (très tendance), loin d’un univers “médical” qui a pour objectif de dédramatiser et d’apporter de la sérénité aux familles concernées



Dans la pratique, les agences sont situées au cœur des villes au plus proche des centres de soins, hospitaliers et pharmacie, afin de créer un lien avec l’ensemble des acteurs concernés. Chaque agence dispose d’un “Responsable Famille” qui définit en amont les besoins spécifiques pour la personne aidée et qui assure la liaison régulière avec une visite au moins une fois par mois.



Ce dernier coordonnera également la communication auprès d’autres intervenants : infirmier, kinésithérapeute, médecin traitant,… afin d’assurer une cohérence globale de prise en charge.