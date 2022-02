Article publié le 21/02/2022 à 02:26 | Lu 133 fois Nos Aimés : une nouvelle agence à Bordeaux





Nos Aimés, nouvelle enseigne spécialisée dans le maintien à domicile des personnes en situation de perte d’autonomie, notamment les ainés, lancée récemment par le groupe Domia*, se déploie progressivement par l’ouverture de ses premières agences en France. Elle annonce l’ouverture d’une structure à Bordeaux (33).

Cette nouvelle enseigne a été créée en 2021 par le groupe Domia. Elle est spécialisée dans le maintien à domicile des personnes âgées dont l’autonomie est réduite. Grâce au réseau de franchisés déjà établi par l’enseigne Shiva, Nos Aimés comptait neuf agences sur le territoire français dès son lancement.



Dans la pratique, les agences sont situées au cœur des villes au plus proche des centres de soins, hospitaliers et pharmacie, afin de créer un lien avec l’ensemble des acteurs concernés. Chaque agence dispose d’un “Responsable Famille” qui définit en amont les besoins spécifiques pour la personne aidée et qui assure la liaison régulière avec une visite au moins une fois par mois.



La ville de Bordeaux accueille ainsi une des premières agences Nos Aimés ouverte par Julien Kopras, déjà multi-franchisé Shiva, enseigne Domia. Anciennement dans l’armée et après trois ans dans le secteur de l’immobilier en Ile-de-France, Julien Kopas a souhaité recentrer sa carrière sur la proposition de service.



Il a ouvert sa première agence Shiva en 2014 et ne cesse d’étendre son réseau d’agences dans le sud-ouest de la France avec près de 16 agences Shiva dans la région. Animé par l’envie de se lancer un nouveau défi et constatant une forte demande sur la région de Bordeaux, il a ainsi diversifié son activité en se lançant dans la nouvelle aventure Nos Aimés.



« Il m’est apparu naturel de développer cette nouvelle activité, complémentaire à celle proposée par Shiva. De nombreux clients nous ont eux-mêmes sollicité pour les services offerts par Nos Aimés ; c’était alors cohérent et dans la continuité de ce que nous délivrons chez Shiva, d’être présent sur le secteur du maintien à domicile » commente Julien Kopras.



*Le groupe Domia est spécialisé dans les services à la personne d’une manière générale. Il possède d’ores et déjà deux autres enseignes : Acadomia, spécialisée dans le soutien scolaire à domicile, créée en 1989 et Shiva, spécialisée dans le ménage et repassage à domicile, créée en 2002.









Dans la même rubrique < > L'Odas récompense l’Ouort de Benevènt, un jardin collaboratif autour des âgés et de leurs proches. L'Odas récompense Le bus des aidants, qui part à la rencontre des aidants isolés du Languedoc