Noël en livres... de sports mécaniques

Pour cette livraison de Noël, nous avons pensé aux amateurs de sport automobile et de motos. Des livres richement illustrés de photographies d’époque ou des ouvrages nous racontant de belles histoires sur nos marques préférées.

Avec les Champions du Monde de la F1 paru chez ETAI (49 euros), on retrouve une magnifique sélection de photos de Bernard Cahier. Journaliste, homme de relations publiques pour Good Year et Honda, Bernard a en quelque sorte inventé la photographie sportive automobile. Un album qui nous permet de voyager dans l’histoire de la Formule 1.



Toujours chez ETAI (39 euros), « Nos grands pilotes de rallye » d’Enguerrand Lecesne qui résume tous les grands du rallye depuis Jean Trévoux jusqu’à Sébastien Augier, cet ouvrage passe en revue le gratin des pilotes français de rallye.



On découvre au passage de jolies anecdotes sportives ou non, ainsi que quelques voitures extraordinaires. On peut regretter que les crédits photos manquent de précisions.



En cette fin d’année, les amateurs de deux roues sont particulièrement gâtés. Pour nous rappeler notre jeunesse, Alain Chevallier retrace l’histoire des « 49,9 ». De la bleue de chez Motobécane ou du 101 de Peugeot, jusqu’au Monkey de Honda en passant par les Kreidler Florett de compétition ou les Solex, c’est un festival.

On passe en revue tous les deux roues motorisées qui de 1940 à 1990 on fait rêver des milliers de jeunes adolescents. Des odeurs de ricin, des sons d’échappements améliorés, on se croirait sur un circuit. Ce n’est pas un vélo électrique qui fera rêver un ado. Devenus des véhicules de collection les 49,9cm3 sont pleins de nostalgie d’une époque insouciante. « 49,9cm3 éternellement jeunes » chez ETAI, 39 euros.



Dédié aux amateurs de Harley Davidson, les « 111 histoires sur Harley à connaître absolument » de Dirk Mangartz (25 euros) propose en 300 pages illustrées un historique de la marque de Milwaukee. Ce livre est un hommage à Harley Davidson et au mythe et légendes qui l’entourent. Pour ceux qui connaissent et aussi pour ceux qui veulent découvrir cette marque universelle. Aux Editions Emons, Les 111 histoires sur Harley Davidson à connaître absolument.



A découvrir également l’histoire d’une marque de moto particulièrement rare : Brough Superior. Créée en 1919, par Georges Brough, cette marque britannique ne produisit que 3.000 machines dans toute son existence. Un livre qui permet de découvrir une marque peu connue dont le client le plus célèbre était Thomas E. Lawrence plus connu sous le nom de Lawrence d’Arabie. On découvre également comment cette marque a failli renaître de ses cendres sous la houlette d’une équipe française.

« La fabuleuse histoire de Brough Superior » par Jean Louis Basset et David Dumain chez GM Editions (59 euros).



