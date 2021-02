Article publié le 03/02/2021 à 01:00 | Lu 85 fois Nike Go Flyease : la basket "universelle" facile à enfiler





Voici l’exemple type d’un produit « universal design ». D’un produit, en l’occurrence, une paire de basket, la Nike Go Flyease, qui a été pensée spécifiquement pour être enfilable et retirable intégralement sans les mains, donc idéale pour les personnes à mobilité réduite mais aussi pour le plus grand nombre…

Pour rappel, à l’origine, la télécommande fut inventée pour aider les personnes à mobilité réduite ou handicapées à changer les chaines de leur téléviseur, à augmenter ou baisser le son et à allumer ou éteindre leur poste.



Une invention née à l’origine pour les PMR mais qui, rapidement, s’est imposée comme très pratique pour tous ; c’est le concept même du design universel ou universal design en anglais.



Eh bien c’est un peu pareil pour cette nouvelle paire de Nike. Le but de ces baskets de nouvelle génération est de toucher et de rendre service au plus large éventail de personnes et de styles de vie possible ; que l’utilisateur soit un athlète, une personne à mobilité réduite et/ou âgée (même si en l’occurrence, le design ne s’y prête pas vraiment), un étudiant ou des parents très occupés et aux mains pleines.



« Habituellement, je passe tellement de temps à enfiler et fermer mes chaussures », partage l’athlète et championne paralympique Bebe Vio – « Avec la Nike GO FlyEase, tout change, il me suffit de mettre mes pieds dedans et de sauter dessus. Cette innovation est une vraie technologie importante pour les athlètes à mobilité réduite mais aussi pour tous dans la vie quotidienne ».



Facile à enfiler, facile à enlever : cette innovation illustre de manière singulière comment le design, l’innovation et l’ingénierie peuvent (encore et toujours) se rencontrer pour mener créer une chaussure « pour tous ».



Derrière le mouvement fluide de la chaussure (afin de l’enfiler ou la retirer) se cache un système de charnière en « bi position » qui permet d’être à la fois verrouillée en position ouverte ou fermée. A noter également la présence d’un lien « tendeur » qui permet de remplacer une action que beaucoup pourraient prendre pour acquise (enfiler, lacer et fermer ses chaussures) et ainsi réinvente complètement ce mouvement et cette action afin de proposer un design et une ergonomie accessible à tous.



Un beau produit non stigmatisant d’autant plus intéressant qu’il a été créé par une grande marque connue et reconnue mondialement. Des baskets qui seront disponibles dans un premier temps sur invitation pour les membres Nike -à partir du 15 Février prochain, avec un plus grand lancement qui arrivera plus tard dans l’année.















