Article publié le 26/02/2020 à 03:45 | Lu 88 fois Naturactive Circulation : des extraits de plantes pour des jambes légères Alors que le printemps va pointer le bout de son nez dans quelques semaines, le laboratoire français Pierre Fabre vient de présenter un nouveau complément alimentaire (Naturactive Circulation) à base d’extraits de vigne rouge, de cassis et de myrtille, qui vise à améliorer la circulation sanguine afin de réduire les problèmes de jambes lourdes.

La moitié des femmes souffre de jambes lourdes dues à une mauvaise circulation sanguine. Une maladie veineuse qui entraine de l’inconfort et des douleurs au quotidien, mais qui peut également s’avérer disgracieuse : jambe plus épaisse et vaisseaux apparents…



Il faut aussi savoir que ces troubles circulatoires s’aggravent en été car la chaleur dilate les veines.

Ce mauvais fonctionnement du système veineux amplifie les sensations de jambes lourdes.



Pour prévenir l’insuffisance veineuse et retrouver des jambes plus toniques, il est conseillé de pratiquer une activité physique régulière : marcher pieds nus sur le sable et dans les vagues, marcher sur des sentiers avec des chaussures souples…



Les principales pompes veineuses se situent sous le pied et dans le mollet. Aussi, à chaque appui du talon sur le sol, le sang est chassé vers le haut du corps. « Pour maintenir le confort circulatoire, les plantes veinotoniques sont aussi d’une aide précieuse » assure le laboratoire dans son communiqué.



Comme le précise le Dr Michèle Bonal, médecin gynécologue, « au niveau des jambes, les veines de calibre petit et moyen sont équipées d’un dispositif « anti-reflux » : des valvules disposées tous les 4 à 5 cm. Leurs clapets s’ouvrent pour laisser passer le sang, puis se referment pour l’empêcher de redescendre ».



Et d’ajouter : « cependant, ces valvules par ailleurs fragiles, perdent de leur efficacité dès lors que la veine est dilatée. Un phénomène qui s’accentue en été. Utilisées en complément d’une bonne hygiène de vie (marche quotidienne, alimentation vitaminée, absence d’exposition prolongée au soleil), les plantes veinotoniques peuvent alors contribuer au confort circulatoire ».



A cet effet, il vient de présenter un nouveau complément alimentaire contenant des extraits de vigne rouge (riche en anthocyanes), de cassis (riche en anthocyanes et vitamines) et de myrtille (riche en anthocyanes, tanins et vitamines) qui contribuent à maintenir une bonne circulation sanguine pour des jambes légères, notamment en cas de chaleur estivale.



Naturactive Circulation

Complément alimentaire.

Boîte 20 sticks fluides.

Prix : 13,90 €.

En pharmacie









Dans la même rubrique : < > Les fuites urinaires masculines : un sujet tabou qui peut avoir des conséquences directes sur la vie sociale Le jeûne séquentiel pour réduire les risques de coronavirus