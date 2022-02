Article publié le 01/02/2022 à 07:38 | Lu 86 fois MyMusic d'Oticon : un nouveau programme musical révolutionnaire pour les malentendants





Récompensé d’un CES Innovation Award 2022, la solution MyMusic offre aux malentendants, l’écoute de la musique live ou en streaming avec une qualité sonore incomparable ! Un programme mis au point par l’un des leaders mondiaux des aides auditives connectées et intelligentes, la société Oticon.

La musique rythme le quotidien de tout un chacun (oui, même les seniors) grâce à la variété de styles, la multitude de sons et genres musicaux. Dans cet esprit, la société Oticon a souhaité relever ce défi en offrant la plus grande qualité sonore possible que cela soit pour écouter un disque en vinyle chez soi.



Pour profiter d’un son exceptionnel, cette société spécialisée dans les aides auditives, a développé un programme baptisé MyMusic disponible sur toutes les aides auditives de la marque dès septembre 2021.



Dans la pratique, MyMusic utilise une nouvelle stratégie d'amplification basée sur des recherches indépendantes sur la façon d'équilibrer les différents sons pour écouter de la musique et des recherches sur la façon dont l'expérience musicale peut être améliorée pour les utilisateurs d'appareils auditifs.



Le traitement du son est effectué simultanément sur 4 et 24 canaux, ce qui permet de préserver les détails, quel que soit le type de son, tout en assurant l'optimisation de l'équilibre général de la musique. L'amplification est plus importante dans les fréquences les plus élevées et les plus basses, ce qui permet un meilleur équilibre entre les fréquences.



Cela permet de préserver les différences entre les sons les plus doux et les plus forts de la musique et de conserver une dynamique naturelle.



En pratique, quand la personne souhaite profiter de sa chanson préférée, elle n’a qu’à activer le programme soit via le smartphone (application Oticon ON pour la gamme Oticon More), soit

directement via les aides auditives en appuyant sur le bouton (pour les autres aides auditives). Les réglages sont préinstallés.



Désormais une personne malentendante pourra écouter, créer ou s’immerger dans de la musique

facilement, sans « perdre » aucun détail, ou encore profiter d’un son clair sans avoir le bruit de fond

gênant. Les détails sonores, l’intensité, la modularité de la musique seront perçus, pour permettre à

l’utilisateur de retrouver un plaisir oublié…









